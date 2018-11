Barbara D’Urso mostra gli slip in diretta tv, Naike Rivelli la bacchetta (FOTO)

Barbara D’Urso mostra gli slip durante la diretta televisiva. E’ successo ieri pomeriggio mentre la conduttrice introduceva lo spazio di gossip a Domenica Live e si apprestava a presentare i suoi ospiti. In piedi davanti a loro, la Carmelita nazionale indossava un abito chemisier in tinta rossa con quadri scozzesi, sbottonato sul davanti con spacco inguinale. La conduttrice con molta disinvoltura ha afferrato i due lembi sul davanti e li ha aperti , sventolandoli. A quel punto, per diversi secondi, mentre lei parlava sono balzati agli occhi gli slip neri che indossava.

Ad attaccarla ed evidenziare lo ‘scandalo’ televisivo una che di provocazioni e nudità ne sa qualcosa, Naike Rivelli figlia di Ornella Muti. Mentre la D’Urso ha involontariamente mostrato per alcuni secondi la biancheria intima lei ha fatto un video con il cellulare per poi postarlo sui social con la didascalia pungente: “Madame Butterfly 🦋 va di moda ormai… evviva la Farfalla”. Non un ‘incidente’ di percorso, per Naike, quello capitato alla D’Urso ma un gesto premeditato. “Barbara D’Urso: Ogni cosa al suo posto. Non puoi giocare con gli spettatori così… Se vuoi fare del giornalismo serio, fallo, senza farci fare figure di m***”, ha scritto poi rincarando la dose.

Allegando uno scatto sexy, la figlia di Ornella Muti ha puntualizzato anche un altro aspetto del comportamento della Regina di ascolti Mediaset: “Perché criticare Giulia Salemi e poi il giorno del ‘no alla violenza femminile’ sventolare le mutandine come una provocatrice di quarta? Ma perché? Ma cosa è? Dai Barbarella, ammettilo, non c’era tutto questo bisogno di sfoggiare la mutandine nera? Sei ovunque, fai tutto tu, lascia almeno un po’ di spazio alle aspiranti calippocratiche”. Non è tuttavia mancato chi, tra i follower, ha criticato Naike: “Senti chi parla una che sta nuda dalla mattina alla sera su instagram ! E non solo sei di una volgarità impressionante e ne vai anche fiera suppongo….quindi taci che è meglio”.