Barbara D’Urso gossip news: sta rimbalzando da un sito all’altro in queste ore la foto della conduttrice ritratta da giovane. Sembra un’altra! Uno scatto in bianco e nero che la ritrae in primo piano, con lo sguardo assorto che non guarda l’obiettivo della macchina fotografica. Viso tondo e paffuto, intensi occhi neri, l’immagine è malinconica e ci mostra una Barbara D’Urso inedita e struggente, l’espressione è molto diversa da quella che la star di Canale 5 ha di solito: allegra, sorridente e spumeggiante.

Riconoscere in questa foto ‘Carmelita smack’ non è impresa semplice, in effetti. Quella ragazzina adesso è una donna, una delle più famose della televisione italiana, ha voluto giocare con i follower postando lo scatto e facendo un tuffo nel passato, quando aveva 17 anni. Tanto è giovane in questa immagine, e talmente il tempo l’ha cambiata – com’è naturale che sia visto che ormai ha superato i 60 anni – che alcuni utenti in rete hanno insinuato che la D’Urso abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Insomma, aprire l’album dei ricordi per la regina di ascolti di Mediaset, ha significato alimentare dei dubbi in chi non crede che il suo viso oggi sia al naturale.

La foto presa dal passato è stata condivisa da lei stessa sul suo profilo Instagram, alcuni mesi fa, e le costò decine di commenti negativi da parte dei suoi haters, che le rimproveravano presunti “ritocchini”, secondo loro ampiamente dimostrati da quella foto adolescenziale. “Guardando indietro … Questa sono io a 17 anni”, scriveva la D’Urso, suscitando le ire degli odiatori della rete che, proprio nei giorni scorsi, hanno preso di mira l’attrice hollywoodiana Julia Roberts, ‘rea’ di avere osato pubblicare nel suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae in un momento casalingo insieme alla nipote, con occhialoni da vista, capelli raccolti e nemmeno un filo di make up in viso. Apriti cielo! Alla star è statoio scritto di tutto, anche di sembrare un uomo e di essere invecchiata male. Insomma, sembra proprio che molti utenti in rete non apprezzino le dive che hanno il coraggio di mostrarsi al naturale …

