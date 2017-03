Barbara d’Urso forte imbarazzo con il marito delle Lollobrigida “Sei una psichiatra?”

Una domenica live con qualche tensione, per la regina degli ascolti Barbara d’Urso. In studio il marito – così ha stabilito il tribunale – dell’attrice Gina Lollobrigida, molto più giovane della diva che ha preso le distanze dal quel matrimonio asserendo che non fosse valido. Javier Rigau torna in diretta con la forza che questa sentenza gli ha infuso, nel far valere le proprie ragioni.

“Scusate, è surreale, lo so, ma è quello che io ho vissuto per tutto questo tempo. Gina non ha colpa, legge un copione che scrivono per lei. Una signora lucida, secondo te, sfratta il figlio e il nipote senza motivo? Gina è la stessa che oggi dice che la sua avvocata è innamorata di lei, che il figlio aspetta che lei muoia per l’eredità, che il nipote fa pornografia. Se vuoi capire, capisci…Qualcosa accade nella testa di Gina dal 2011. Non mi sentirai mai dire nulla contro Gina. Mi fa pena. Tu credi sia normale portare una donna di 90 anni che è stata alle porte della in Tribunale o qui e farla arrabbiare? È una questione di salute. Non dico per amore, ma per rispetto, non dovrebbero farle questo. Io l’ho amata tanto e lei ancora di più, ma questa Gina non è la Gina che conosco.” Queste le asserzioni di Rigau.

L’uomo, quando la d’Urso lo incalza invitandolo a rinunciare alle nozze, nonostante il tribunale gli abbia dato pienamente ragione, si rivolge alla conduttrice con una frase che non lascia adito a fraintendimenti: “Allora tu sei una consigliera spirituale? Perché come conduttrice sei bravissima, ma psichiatra e consigliera matrimoniale mi pare troppo”.