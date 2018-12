Si gode il sole e il mare di Cuba, Barbara D’Urso. Interrotti improvvisamente poco prima delle festività natalizie i suoi due programmi di punta, Domenica Live e Pomeriggio 5, la conduttrice già annuncia un ritorno televisivo in pompa magna nel 2019, senza tuttavia svelarne i particolari. La D’Urso lavora ad un progetto misterioso insieme all’amico del cuore, Cristiano Magioglio, con lei a Cuba.

La splendida Barbara D’Urso – che ha superato i 60 anni ma ne dimostra la metà – è raggiante e si mostra in splendida forma fisica. Saluta i suoi follower su Instagram da Varadero, Cuba, e ostenta un seno a dir poco esplosivo sempre in primo piano nei suoi selfie con lo smack. La regina di Canale 5 si lascia alle spalle un anno di impegni e grandi soddisfazioni. Barbarella Nazionale si mostra in bikini ai suoi follower mentre prende il sole sulla costa cubana ed esibisce un fisico bombastico.

Ma cos’ha in serbo per i suoi telespettatori? Un nuovo programma ancora avvolto nel mistero, così come il ruolo di Malgioglio. I due sono insieme in vacanza a Cuba e hanno girato numerosi video finiti nelle Instagram Stories della conduttrice. Per ora non è trapelato nulla, sappiamo solo che i due collaboreranno in un programma. Intanto Barbara D’Urso se la spassa e dà gli auguri ai followers: capelli al vento e naturali, occhiali da sole e in bikini nero impreziosito da anelli dorati, la conduttrice scrive: “Ultimi giorni del 2018! Un #CarmelitaSmack per voi direttamente da Varadero”. Con gli hashtag poi augura buona giornata “col cuore” a chi la segue sui social.