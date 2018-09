Bacio social tra Lamberto Sposini e Barbara DʼUrso prima della diretta di “Domenica Live”: la conduttrice e il giornalista sono molto amici e il loro legame non si è mai allentato nonostante il dramma che ha colpito l’ex presentatore, costretto a stare lontano dalle telecamere a causa del terribile ictus che lo colpì nel 2011 e dal quale è uscito vivo per miracolo. La foto in cui i due sono immortalati a baciarsi ironicamente, è finita sull’account Instagram di entrambi, ha fatto incetta di like ed è diventata subito virale. “Barbara Carmelita Smack” ha colpito ancora, insomma: Lamberto Sposini è passato a salutare la conduttrice nel suo camerino prima della puntata di “Domenica Live” ed hanno voluto immortalare il loro amichevole incontro in questo modo ironico e spiritoso, com’è nelle corde della D’Urso. Barbara gli è sempre stata vicina, anche nel dramma, il loro rapporto d’amicizia è inossidabile e va avanti anche dietro le quinte, senza riflettori.

Un bacio che però ha diviso i follower: se infatti alcuni hanno applaudito alla loro amicizia, altri, i più maligni, hanno insinuato che la D’Urso ha coinvolto Sposini in trasmissione solo per acchiappare qualche punto di share in più alla ‘rivale’ Mara Venier, che al timone di Domenica In quest’anno le darà filo da torcere … Oggi Sposini vive a Milano ed è seguito da un’assistente 24 ore su 24. Non riesce più a parlare, ma comunica ugualmente attraverso i social dove interagisce con i suoi fan e follower. Barbara e Lamberto se ne infischiano delle critiche, la conduttrice napoletana è una delle poche colleghe con cui Sposini è rimasto in contatto dopo l’ictus: “I pochi amici che aveva con la malattia sono scomparsi. E in generale del suo mondo – il giornalismo, la tv – non si è fatto vivo quasi nessuno dopo il primo periodo. Chi continua a scrivergli, e a seguirlo su Instagram, sono le persone normali. Il suo pubblico”, ha dichiarato non molto tempo fa la ex compagna Sabina Donadio.