Bandiere blu 2017 assegnata a 342 spiagge in Italia: ecco dove andare per un mare fantastico

Assegnate anche in questo 2017 le Bandiere Blu alle coste italiane, il primo dato è estremamente positivo: migliora infatti la situazione del nostro mare. Sono infatti bel 342 le spiagge considerate meritevoli della bandiera, assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE), sulla base di valutazione ci sono ben 32 criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Regina di virtù e ancora la Liguria che vanta ben 27 località (con 2 nuovi ingressi), a seguire si piazzano Toscana (19 località) e le Marche (17 località). Le medesime tre regioni si erano guadagnate il podio anche lo scorso anno. L’anno scorso il numero delle spiagge meritevoli di essere insignite dell’onorificenza erano 293, quest’anno si è passati a 342.

Aumentano le bandiere anche per i laghi: il Trentino Alto Adige raggiunge quota 10 raddoppiando rispetto all’anno scorso; segue il Piemonte con due laghi e la Lombardia con uno.

“Ogni anno i requisiti per ottenere la Bandiera Blu vengono rivisti, anche con il supporto di Ispra (Istituto per la protezione e la ricerca ambientale), in un’ottica di miglioramento continuo. L’obiettivo è stimolare i Comuni ad una coscienza ambientale affinché affrontino i vari aspetti legati alla gestione diretta del territorio, anche in considerazione dell’aumentata pressione antropica determinata dal turismo” ha spiegato Stefano Laporta, direttore generale dell’Ispra.