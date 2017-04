Bambini più ricchi del mondo 2017: ecco la classifica dei figli delle star con patrimoni da capogiro

Vi siete mai chiesti quali siano i bambini più ricchi nel mondo patinato? I “figli di” personaggi famosissimi si sono garantiti dei patrimoni stellari. Ecco la classifica di quelli che se la passano meglio. Al decimo posto si posiziona il 15enne Willow Smith, già veterano di set cinematografici – ha ereditato il talento del padre Will Smith – ed è testimonial di Chanel. Il suo patrimonio si stima intorno ai 4 milioni di dollari. Nono posto per Danniellyn Birkhead, baby modella americana ma soprattutto figlia della modella di Playboy Anna Nicole Smith, deceduta ancora giovane, la piccola ha così ereditato il patrimonio della madre di 10 milioni di dollari.

Ottavo posto per Valentina Henri Pinault figlia della splendida Salma Hayek e di uno degli uomini più ricchi di Francia, il magnate Francois Henri Pinault. Al momento il patrimonio di Valentina si aggira intorno ai 12 milioni di dollari. Settimo posto per il piccolo George d’Inghilterra, terzo in linea di successione al trono; figlio di Kate Middleton e William d’Inghilterra. Il suo patrimonio si stima intorno ai 40 milioni di dollari. Mentre il sesto posto è per la figlia di Kim Kardashian e Kanye West: North West che vanta già 50 milioni di dollari.

Quinto posto, inevitabile, per i gemelli Knox e Vivienne Pitt ovvero i figli biologici di Brad Pitt e Angelina Jolie, il cui patrimonio si aggirerebbe intorno ai 65 milioni di dollari. Sfiora il podio mancandolo di poco Suri Cruise, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, frutto del matrimonio lampo della coppia: la bambina, che oggi ha 10 anni, vanta già un patrimonio di 100 milioni di dollari. Medaglia di bronzo per la realissima Charlotte di Cambridge, sorellina di George, il cui patrimonio si stima intorno ai 100 milioni di dollari. Argento per il clan Adams– Beckham: i figli della coppia, Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David e Harper Seven Beckham, potrebbero contare su un tesoretto da 110 milioni di dollari. La vetta, però, spetta a Blue Ivy Carter, la figlia di Beyoncè e Jay Z, considerata addirittura la bambina più potente del mondo con i suoi 300 milioni di dollari di patrimonio.