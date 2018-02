Ballo del Doge 2018: torna il Galà internazionale del Carnevale di Venezia

Rinascita e Celebrazione, Tempo e Piaceri della vita. La solennità di una ricorrenza e la coincidenza di traguardi importanti che rappresentano un nuovo inizio: saranno queste le suggestioni de Il Ballo del Doge 2018 che avrà luogo Sabato 10 febbraio 2018 a Palazzo Pisani Moretta, nella splendida Venezia.

Il Galà internazionale di Carnevale più famoso al mondo compie 25 anni e nella stessa sera, celebrando questo importante anniversario, allo scoccare della mezzanotte la sua ideatrice Antonia Sautter festeggerà il suo compleanno all’insegna delle sue stesse parole “I traguardi non sono mai un punto d’arrivo, ma tappe per ricominciare una nuova avventura”. “Rebirth & Celebration” il titolo della XXVedizione si svelerà attraverso i tre piani dello storico palazzo veneziano che affaccia sul Canal Grande, diventando il fulcro di un unicum incredibile.

Al Piano Terra, Rebirth, la Rinascita in sintonia e all’unisono con il respiro di Madre Natura, ancora generosa con noi, malgrado le offese della supposta modernità; uno sprone ad abbracciare il nostro vero io con leggerezza, facendo della propria raggiunta consapevolezza un processo di grande splendore. Al Primo Piano, il Tempo fuggevole, l’unico grande lusso della vita che tutti vorremmo fermare; il Tempo per amare, gioire, viaggiare, sperimentare e realizzare desideri; Il Tempo di celebrare la bellezza come conquista dell’esistenza.

Al Secondo Piano, il Piacere come motore universale e supremo godimento di ogni istante; il Piacere come passione e creatività; il Piacere come bellezza e libertà. Perché solo se nel brivido della trasgressione si nasconde un inconsapevole ritorno all’istinto e alla vita percepita attraverso i cinque sensi, allora la Rebirth può davvero considerarsi avvenuta. Il Ballo del Doge rientra nel novero dei 10 eventi mondani più ambiti e fra le 100 esperienze da fare almeno una volta nella vita. Definito coralmente dalla critica “Il ballo più sontuoso, raffinato ed esclusivo al mondo”.

Ogni ospite, indossando uno degli oltre 1.500 costumi disegnati da Antonia Sautter e realizzati interamente a mano nel suo Atelier di Venezia, prenderà parte ad una rivisitazione contemporanea dei sontuosi banchetti del ‘700, degustando raffinate pietanze a firma di Luca Marchini, chef stellato del Ristorante L’Erba del Re di Modena, che ha ideato il menu ispirandosi al tema dell’evento e dando importanza all’esperienza tattile che il cibo offre oltre che alle emozioni palatali, accompagnate dall’inconfondibile perlage dello Champagne Vranken-Pommery, official partner del Ballo, che illuminerà i brindisi di tutti i presenti nella magica atmosfera del Carnevale.

Una straordinaria torta per celebrare i 25 anni del Ballo e festeggiare il compleanno della sua ideatrice e creatrice Antonia Sautter, verrà realizzata dal maggior esponente del cake design italiano Renato Ardovino, incoronato “Re delle Torte” da La Republica, nonché volto di Real Time con le trasmissioni Torte in Corso con Renato e My Cake Design. Antonia Sautter metterà in scena un nuovo sogno traboccante di allestimenti scenografici, musiche originali a corredo delle esibizioni, luci ed effetti speciali per diffondere negli ambienti un’atmosfera irripetibile, insieme alle straordinarie perfomance di oltre 100 artisti che si esibiranno sotto la sua regia e che Olympus immortalerà con le sue macchine fotografiche mirrorless.

Dal loro cilindro fantasioso, i tre barman più celebri di Venezia, estrarranno cocktail inediti firmati Absolut Elyx, The Glenlivet18 e Plymouth Gin:

-Marino Lucchetti barman del Londra Bar Hotel Londra Palace di Venezia con il cocktail “The Pink Phoenix” dedicato al tema della Natura;

-Enrico Fuga barman dello Skyline Rooftop Bar Hilton Molino Stucky Venice con il cocktail “BAA Better By Age” per celebrare il Tempo;

-Giorgio Fadda presidente AIBES e barman de The Westin Europa & Regina di Venezia con il cocktail “Dogaressa Teodora” per esaltare il tema del Piacere.

Photo Credit: Immagine de Il Ballo del Doge 2017