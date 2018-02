Ballo del Doge 2018: le immagini della 25esima edizione [Foto]

E’ stato registrato il tutto esaurito per la venticinquesima edizione de Il Ballo del Doge che quest’anno aveva per titolo “Rebirth & Celebration”, rinascita e celebrazione in quanto coincidente con la festa di compleanno della sua ideatrice, la fashion designer e produttrice artistica Antonia Sautter.

Oltre a Renato Ardovino, cake designer volto di Real Time, e al cantautore e musicista Zucchero Fornaciari, al Ballo del Doge 2018 hanno preso parte oltre 400 persone, personalità importanti del jet set internazionale e del mondo artistico e imprenditoriale italiano, nonché autorità e istituzioni veneziane. Tra questi Guy Laliberté, fondatore e proprietario del Cirque du Soleil ma anche Gabriella Scarpa, presidente di LVMH Italia, colosso francese del lusso, o il Prefetto di Venezia Carlo Boffi.

In copertina, Photo Credit: Antonia Sautter, Chef Luca Marchini e il Cake Designer Renato Ardovino