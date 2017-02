Balenciaga Shaping Fashion: retrospettiva incantevole a Londra al Victoria & Albert Museum

Inizierà il 27 maggio la retrospettiva “Balenciaga Shaping Fashion”, al Victoria & Albert Museum di Londra, curata da Cassie Davies-Strodder. Una mostra personale focalizzata sull’opera del grande stilista spagnolo che racconterà la sua sensibilità artistica, la grande eleganza e profonda sensualità del suo percorso creativo.

L’allestimento sarà diviso in tre ambienti: Front of House, Workrooms e Balenciaga’s Legacy. A impreziosire la fruizione saranno video installazioni e l’utilizzo della tecnologia X-Ray per esplorare in profondità le sue creazioni. Non mancherà neppure un focus su coloro che hanno proseguito il lavoro dello stilista iberico: Alexander Wang, Molly Goddard, J.W.Anderson e Demna Gvasalia, la quale al momento gestisce il marchio.

Un grande maestro dell’alta moda fu Balenciaga, che riuscì a far apprezzare alla Parigi degli anni Cinquanta elementi tipici della sua Spagna come pizzi e boleri, nonché i contrasti di nero e rosso. L’attenzione maniacale di questo stilista per i tagli l’ha portato ad assumere allo status di designer: capace di creazioni iper femminili con quel tocco spagnoleggiante che conferiva innata sensualità ai suoi abiti.