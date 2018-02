BAFTA 2018: sul red carpet anche Kate Middleton [Foto]

Si sono svolti ieri sera i Bafta 2018, i British Academy Film Awards giunti quest’anno alla loro 71esima edizione. Tante, come sempre, le celebrities presenti alla premiazione: da Angelina Jolie sino ad Orlando Bloom passando per Salma Hayek e Jennifer Lawrence. Denominatore comune della serata è stata l’adozione del nero come main colour per tutti gli abiti sfoggiati sul red carpet, simbolo di vicinanza alle attrici vittime di violenze.

Non è quindi passata inosservata Kate Middleton che, insieme al Principe William, ha presenziato alla cerimonia di premiazione. La Duchessa di Cambridge, infatti, ha sfoggiato uno splendido abito Jenny Packham verde scuro, segnato sotto al seno da una cintura in velluto nero. Nonostante alcune critiche per la mancata adozione del colore nero, Kate Middleton ha sfilato sul tappeto rosso dei Bafta 2018 proprio come una vera star.

Ma come mai niente nero per la Duchessa di Cambridge? Come è possibile immaginare, Kate Middleton così come il marito, il Principe William, devono sottostare a regole ferree: il protocollo di corte, infatti, prevede che venga utilizzato il nero solo ed esclusivamente in occasione di un lutto.