Bafta 2017: i migliori look e gli stilisti più quotati, a partire da Kate Middleton

Ieri notte ha sfilato una parata di star planetarie al British Academy Film Awards, ovvero i Bafta 2017, che corrispondono agli Oscar britannici. Fra Emma Stone, Nicole Kidman, Amy Adams, Meryl Streep, Michelle Williams e altre grandi star la più paparazzata è stata comunque la duchessa Kate Middleton che, in compagnia del suo William, ha regalato un trionfale red carpet.

Quali sono stati gli stilisti scelti dalle star? Ecco a chi si sono affidate per fare un figurone davanti ai flash. Emma Stone – pluripremiata per La La Land – sceglie le linee pulite di Chanel Couture, mentre la padrona di casa Kate Middleton opta per un fiorato Alexander McQueen. L’attrice più premiata al mondo, la granitica Meryl Streep “copia” la scelta di Maria De Filippi a Sanremo 2017, affidandosi a Givenchy by Riccardo Tisci. L’eterea Nicole Kidman valorizza invece la sua esile figura con un Armani Privè.

Poteva Amy Adams non scegliere uno splendido Tom Ford? Dopo che lo stilista l’ha diretta in Animali Notturni è nato un sodalizio meraviglioso. La splendida e mediterranea Penelope Cruz vira su Atelier Versace, mentre la talentuosa Michelle Williams si affida a Louis Vuitton. Eddie Redmyne va sul sicuro con un completo Christian Dior, mentre Isabel Huppert trova un’elegante declinazione della sua classe con Chloè.