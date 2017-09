Back to school 2017: gli outfit e gli accessori perfetti per il rientro a scuola

Il mare e la montagna sono oramai un ricordo: è tempo di tornare a scuola. Ma come affrontare al meglio il back to school 2017? Dopo compiti e libri da leggere all’ultimo minuto, la preparazione degli outfit e degli accessori renderà sicuramente molto più gradevole il rientro tra i banchi di scuola. A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, abbiamo selezionato per voi alcuni look pensati per il back to school 2017.