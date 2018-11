Baby K gossip: la regina dell’urban pop svela il segreto del suo successo in una intervista esclusiva a Grazia. “Ho cambiato le regole del gioco. Penso di avere ridato forza al ruolo femminile in un ambiente, il rap, dove si è sempre detto che le donne non fossero capaci o credibili”. Claudia Nahum, in arte Baby K, rivela in esclusiva a Grazia la ricetta che l’ha consacrata regina dell’urban pop con centinaia di milioni di visualizzazioni su Youtube. “Ci sono voluti un po’ di coraggio e strafottenza per rischiare una cosa che nessuno aveva mai fatto”, racconta la cantante al settimanale diretto da Silvia Grilli. “Ho voluto cambiare un po’ di regole del gioco. Penso di avere ridato forza al ruolo femminile in un ambiente, il rap, dove si è sempre detto che le donne non fossero capaci, o credibili, che non avessero le rime e l’attitudine“.

La rapper è nata 35 anni fa a Singapore ma è cresciuta a Londra. Baby K confida a Grazia quale sia stata la sua forza: “Non sono stata mai legata a nessuno, nemmeno alle crew (i gruppi di rapper, ndr). Ero una lupa solitaria, che stava in piedi da sola, e che solo dopo è stata notata da altri rapper”. Importante lungo il suo percorso la frequentazione artistica con Tiziano Ferro: “Un giorno il mio Twitter esplode: Tiziano Ferro mi aveva citata in un’intervista. Alla domanda su chi ascoltasse nel tempo libero, lui rispose che ultimamente aveva scoperto questa rapper di Roma, che gli piaceva tanto, Baby K”.

Dopo “Voglio ballare con te”, “Roma-Bangkok” e “Da zero a cento”, Claudia è adesso pronta per nuovi successi con l’album “Icona”, in uscita il prossimo 16 novembre. “Se apri i social, ti accorgi che tutti vogliono diventare non solo famosi, ma “personaggi”, opinionisti, trendsetter riconoscibili e seguiti. Tutti hanno voglia di essere icone”, dice Baby K, “l’importante è non essere invidiosi. Io penso che ognuno sia artefice del proprio destino. L’invidia non fa parte della mia educazione”. Interpellata sulla questione femminile, Baby K punta il dito contro le donne italiane: “Troppe chiacchiere e pochi fatti. Anche in un movimento globale anti molestie come #MeToo: si poteva fare una rivoluzione, invece non c’è stato modo di unirci, siamo rimaste lì a criticarci a vicenda. Le donne non hanno ancora capito che hanno il potere che serve”.