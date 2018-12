Babbo Natale al Fantastico Castello di Lunghezza: spettacoli, musiche e mercatini

Aria di vacanze, atmosfera di festa. Che ne pensate di una bella visita al Castello di Lunghezza? Nel mese di Dicembre questo posto meraviglioso si è trasformato in un parco a tema natalizio. Un immenso villaggio di Babbo Natale che saprà conquistare grandi e piccini. Un viaggio sensazionale fatto di spettacoli, musiche, incontri, acrobazie e mille luci. Tra le attrazioni de Il Fantastico Castello di Babbo Natale, a pochi passi da Roma: la sala del Trono di Babbo Natale, dove i bambini avranno la fortuna di incontrare personalmente Babbo Natale, L’Allegro Ufficio Postale, a cui i più piccoli dovranno affidare le proprie letterine, La Fabbrica dei Giocattoli, anche essa popolata da Elfi sempre a lavoro per soddisfare le richieste dei ragazzini di tutto il mondo. E ancora Le Cucine degli Elfi Pasticceri, La Fata Delle Nevi, Il Covo della Befana, Il villaggio del Popolo degli Elfi, Le stanze segrete di Babbo Natale e Le Favolose slitte. Un percorso da fare a piedi tutto da scoprire.

Senza contare gli spettacoli e gli eventi all’interno del Parco: dalla Regina degli Elfi, che si aggira nel mondo del Natale sul suo nobile destriero, che vi porterà in un luogo di fiaba accanto al lago dei cigni e alla collina degli elfi, dove troverete anche il Re dei folletti; il Gran Ballo delle Principesse con Biancaneve, La Bella Addormentata, Cenerentola e i loro rispettivi principi consorti; e poi direttamente dal deserto Il Genio di Natale, pronto ad assecondare i vostri desideri come aveva fatto con Aladdin, e il Regno di Frozen con le sorelle Anna ed Elsa. Tra gli altri piacevoli show quello degli Orsi bianchi, Masha e Orso, lo scontro dei Super Eroi con il temutissimo Grinch e i Fantastici Pony. Vera sorpresa del parco? Mary Poppins di ritorno da Londra, che scende dal cielo per ballare sulle note delle canzoni disney che tutti noi conosciamo.

Il biglietto d’ingresso assicura la visita alle stanze segrete di Babbo Natale all’interno del Castello di Lunghezza. Lo svolgimento degli spettacoli nel parco è a titolo gratuito. All’interno grandi e piccini potranno fare fotografie e richiedere autografi a tutti i personaggi. Il Parco è visitabile i prossimi 22 – 23 – 24 – 25 – 26 dicembre. Dalle 9 alle 19 potrete lasciarvi trasportare dalla magia del mondo di Babbo Natale; la biglietteria chiude alle 17,30. I bambini sotto i tre anni non pagano. Raggiungere il Parco del castello di Lunghezza, il cui indirizzo è Via Tenuta del Cavaliere, 230, è semplicissimo: difatti il Fantastico Mondo del Fantastico è comodo sia per chi viaggia in auto che in treno. Per pullman e macchine ci sono dei parcheggi custoditi.

Chi volesse avere maggiori informazioni non deve fare altro che visitare il sito ufficiale de Il Fantastico Castello di Babbo Natale, creato appositamente durante le Feste. Difatti, tutto è organizzato dal Fantastico Mondo del Fantastico, parco della Capitale famosissimo a amato soprattutto dai bambini.