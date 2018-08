Autostar offerte di lavoro 2018: 40 posti di lavoro per entrare in Motosport, ecco requisiti e info utili

Punto di riferimento dal 1981 in Veneto e in Friuli Venezia Giulia per prestigiosi brand quali BMW, Maserati, Mini Smart e Mercedes Benz, Autostar è uno dei maggiori operatori italiani nel settore automotive. Fondato da Arrigo Bonutto, è specialista da oltre 35 anni nella vendita di auto di marchi premium e conta al momento oltre 35o collaboratori e sedi a Udine, Trieste, Pordenone e Venezia. Il gruppo friulano Autostar, tra i principali operatori di vendita di automobili del Nord Est, ha acquistato la concessionaria veneta Motorsport e ha in programma di effettuare 40 nuove assunzioni di personale. Autostar punta a espandersi e a potenziare la propria presenza nel Nordest. Per raggiungere questo obiettivo, ed allargare così il proprio mercato nel Triveneto, il gruppo ha acquisito le concessionarie di auto Motorsport di Treviso e Belluno. Si tratta di un’iniziativa che, come riporta il quotidiano online Udine Today, creerà nuovi posti di lavoro e renderà più forti i progetti di crescita futura.

Autostar offerte di lavoro 2018: 40 posizioni aperte

L’acquisto da parte di Autostar delle sedi Motorsport venete avrà conseguenze più che positive in termini di occupazione per gli abitanti del territorio. Con l’acquisizione di Motosport, il gruppo friulano non solo intende assorbire il personale precedentemente impiegato ma ha in programma di effettuare ulteriori 40 assunzioni nei vari reparti aziendali di Belluno e Treviso. Inoltre, Autostar al momento è già alla ricerca di diverse figure da inserire nel reparto IT, nell’ufficio Marketing, in Amministrazione, nell’Area Vendite, in Magazzino, in Officina delle varie sedi aziendali. Le offerte di lavoro Autostar attive riguardano 2 Programmatori, 2 Project Manager, 1 Sviluppatore, 1 Social Media Specialist, 1 Specialista Web Sales, 1 Responsabili amministrazione, 3 Responsabili Vendite, 1 Magazziniere, 3 Tecnici di officina.

Autostar offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Basta consultare la pagina Autostar ‘Lavora con noi’ del sito web www.autostargroup.com. Dalla stessa è possibile visionare le posizioni aperte e inviare la propria candidatura all’offerta di proprio interesse oppure candidarsi per partecipare al programma di formazione Sales Academy Autostar.