Automotoretrò e Automotoracing Torino 2017: date, orari e info della kermesse dedicata ai motori

Dopo il successo dello scorso anno, tornano a Torino Automotoretrò e Automotoracing: la kermesse sarà una tre giorni interamente dedicata sia ai motori sia agli appassionati di auto e/o moto di ultima generazione e dalle altissime prestazioni oppure dai motori d’epoca, spesso simbolo di generazioni passate. Ecco allora tutte le info.

A seguito del successo che ha visto la partecipazione di oltre 65.000 visitatori, 300 piloti, più di 1.200 espositori e 14 case automobilistiche nel corso dell’edizione precedente, al Lingotto Fiere di Torino torna la 35esima edizione di Automotoretrò: la kermesse, per l’ottavo anno consecutivo, si terrà collateralmente ad Automotoracing, rassegna dedicata al mondo delle corse e delle alte prestazioni. I due saloni, che convivono quindi in modo sinergico ormai da alcuni anni, offrono un evento motoristico davvero unico: dalle auto più esclusive e veloci, fino ai mezzi d’epoca più rappresentativi,passando poi ai ricambi introvabili e alle motociclette che hanno fatto la storia. I 35 anni di Automotoretrò, però, saranno anche l’occasione per un calendario ricco di eventi che renderanno questa tre giorni dedicata ai motori davvero indimenticabile.

“Quest’anno Automotoretrò compie 35 anni. Per noi è un traguardo importante, che ci ricorda quanta strada abbiamo fatto per arrivare fino a qui. Oggi siamo certi di riuscire ad offrire al nostro pubblico un salone di altissima qualità, capace di rinnovarsi ogni anno e di regalare ai visitatori un’esperienza motoristica unica oltre che completa. Vogliamo raccontare il mondo dei motori a 360°, spaziando dalle vetture più ancienne alle supercar più performanti, richiamando così un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo.” ha affermato Beppe Gianoglio, organizzatore di Automotoretrò. La rassegna si terrà dal 3 al 5 febbraio 2017 e potrà essere visitata rispettando i seguenti orari:

Venerdì: 10.00 – 19.00;

Sabato e domenica: 09.00 – 19.00.

Per ulteriori info, www.automotoretro.it.