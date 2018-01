Automotoretrò 2018 Torino: date, programma e info della 36esima edizione

E’ tutto pronto per Automotoretrò 2018, 36esima edizione della la fiera dedicata al motorismo storico organizzata da Bea srl in collaborazione con GL events Italia-Lingotto Fiere. L’appuntamento è dall’1 al 4 febbraio 2018 presso il Lingotto Fiere di via Nizza 294 con una kermesse che si arricchisce di un giorno in più e sarà accompagnata per il nono anno consecutivo da Automotoracing, la rassegna ospitata all’Oval e dedicata al mondo delle corse e delle alte prestazioni. I due saloni, che convivono in modo sinergico ormai da alcuni anni, offrono un evento motoristico davvero unico, capace di spaziare dalle auto più esclusive e veloci fino ai mezzi d’epoca più rappresentativi, passando dai ricambi introvabili e alle motociclette che hanno fatto la storia.

“Forti del successo degli ultimi anni, l’obiettivo per l’edizione 2018 è quello di raggiungere e superare quota 70.000 visitatori, proponendo un vero e proprio viaggio nel mondo dei motori a 360 gradi e dando la possibilità ad appassionati provenienti dall’Italia e dall’Europa di trovare il ricambio mancante o il modellino che completa la collezione, ma anche provare dal vivo lʼadrenalina delle gare in pista” – ha spiegato Beppe Gianoglio, che da più di tre decadi organizza la rassegna Automotoretrò .

Durante Automotoretrò 2018 a Torino anche “101 Cars”, evento che raccoglie in un museo virtuale le 101 vetture che hanno segnato la storia dell’industria automobilistica e del mondo delle corse. Automotoretrò e Automotoracing saranno il palcoscenico su cui sarà presentato in anteprima questo progetto che unisce la storia e l’amore per le quattro ruote alle più avanzate tecnologie volte al mantenimento di questa cultura e memoria . Per info, www.automotoretro.it.

In copertina, Photo Credit: Alfa Romeo Spider ad Automotoretrò 2018