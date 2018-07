Auto di lusso a noleggio: come guidare una Bentley o una Ferrari senza possederla

Bene, sappiate che oggi è possibile. Ovviamente anche senza possedere una di queste lussuose quattro ruote. La soluzione è infatti offerta dai nuovi servizi di auto di lusso a noleggio, in crescita esponenziale negli ultimi anni. Non solo grandi player: sono sempre più le società specializzate, anche piccole, che offrono la possibilità di avere a disposizione un’auto di lusso per un periodo determinato di tempo, con tutte le garanzie del caso. Certo, bisogna mettere in conto una spesa piuttosto elevata e offrire garanzie particolari al noleggiatore. Un esempio? Molte società di noleggio auto di lusso chiedono due carte di credito a garanzia e la sottoscrizione di un contratto con polizza assicurativa, per il solo noleggio della vettura. Ma tornando a ciò che più c’interessa, vediamo alcune delle auto di lusso che si possono noleggiare oggi.

Quali auto di lusso si possono noleggiare oggi

Come dicevamo, il servizio noleggio auto di lusso è offerto anche da alcuni grandi player dell’autonoleggio classico. Ad esempio Hertz, uno dei marchi più diffusi al mondo in questo settore, ha una divisione apposita per il noleggio di vetture di lusso. Tra le auto prestigiose che si possono noleggiare attualmente figurano autentici gioielli quali: Ferrari 488 Spider, Lamborghini Aventador, Jaguar F-Type Convertible, Porsche 911 Cabrio. Lo stesso tipo di servizio è offerto anche da Europcar, anche se la gamma di auto di lusso noleggiabili è un po’ più ristretta: tra i modelli interessanti, la nuova sportiva scoperta di casa BMW, la Serie 4 Cabrio.

Se volete noleggiare un’auto di lusso senza impazzire tra i siti di decine di società di noleggio vi consigliamo però di utilizzare servizi come Vroomerz. Come con un motore di ricerca potrete accedere a tutte le offerte di auto di lusso a noleggio semplicemente digitando il nome dell’auto che desiderate. Si tratta di un servizio ben fatto perché permette di selezionare in anticipo anche città di ritiro e di riconsegna dell’auto. La gamma di vetture messa a disposizione dei noleggiatori è davvero ampia: si spazia dalle supercar come Ferrari, Lamborghini e Porsche alle berline lussuose di case come Audi, Mercedes e Lexus, ai Suv di Range Rover, Lexus, Maserati.