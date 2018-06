Auto di lusso dei calciatori: ecco i bolidi guidati dalle star del calcio italiano ed europeo

Sono molti i calciatori famosi che hanno ceduto alla tentazione, in passato e oggi, di mettersi in garage un bolide dal prezzo esorbitante. Un esempio famoso? Quello di Mario Balotelli nel suo periodo di gloria in Inghilterra: lo stravagante attaccante, noto anche per le sue intemperanze caratteriali, si metteva spesso al volante di una lussuosa Bentley Continental Supersports mimetica ma in garage custodiva anche una Ferrari 458 Spider, dal costo di soli 226 mila euro.

Insomma, auto di lusso e calciatori sono un binomio ormai affermato. Tra le altre quattro ruote lussuose divenute famose perché guidate da star del pallone c’è la Lamborghini Gallardo (valore 155 mila euro), guidata da Nani, oggi centrocampista della Lazio, fin dal 2015. Nello stesso periodo Didier Drogba, allora in forza al Chelsea, guidava una lussuosa Mercedes SL65-AMG del valore di oltre 170 mila euro. Come dimenticare, poi, la sfarzosa Aston Martin Vanquish S di Wayne Rooney, una delle star del calcio inglese, valutata oltre 180 mila euro.

A metà di questa classifica dedicata alle auto più lussuose dei calciatori europei troviamo un’altra vettura di una stella del calcio inglese, Frank Lampard. Si tratta di una esclusiva Ferrari 612 Scaglietti, secondo gli esperti valutabile non meno di 226 mila euro. Valore che viene superato dalla sfarzosa Lamborghini N50M di Obafemi Martins, già in forza all’Inter ed oggi punta dello Shanghai, in Cina. Ma in cima alla classifica delle vetture più lussuose possedute dalle star del pallone ci sono ben due auto di Cristiano Ronaldo, stella del Real Madrid e tre volte Pallone d’Oro. Ronaldo negli ultimi tre anni ha posseduto La Ferrari 2014 Model, del valore di 2,2 milioni di euro e una Bugatti Veyron del valore di 1,9 milioni di euro, acquistata per festeggiare la vittoria agli europei.

Insomma, se incrociate sulle strade una delle suddette star del pallone fate molta attenzione a non urtare accidentalmente la loro auto, la vostra polizza assicurativa potrebbe schizzare alle stelle per risarcire un danno causato ad uno di questi bolidi.