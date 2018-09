Auto elettriche, tutte le novità al Salone di Parigi 2018

Appuntamento dal 4 al 14 ottobre a Parigi. ”Al Mondial de l’Automobile, DS scrive un nuovo capitolo della sua storia con quattro prime mondiali, a dimostrazione che il futuro è già cominciato – ha dichiarato Yves Bonnefont, direttore generale di DS Automobiles – L’elettrificazione è al centro della strategia del marchio. Le prime DS elettrificate sono previste per il 2019 con DS 7 Crossback E-Tense 4×4, l’ibrida high performance, e DS 3 Crossback E-Tense, versione 100% elettrica del nuovo modello. Dal 2025, tutte le nuove DS saranno lanciate solo in versione elettrificata”. Significativo modello tra le DS di seconda generazione e icona dello stile high-tech, DS 3 Crossback abbina tecnologie inedite e una raffinatezza unica. Ideale per la città e per i viaggi più lunghi, accoglie tecnologie innovative come i fari DS Matrix Led Vision, le maniglie delle porte a scomparsa che fuoriescono automaticamente, la postazione di guida completamente digitale.

DS 3 Crossback offre un’ampia gamma di personalizzazioni, tra cui 10 tinte per la carrozzeria, 10 temi per i cerchi, 3 colori per il tetto e 5 Ispirazioni per gli interni: Montmartre, Bastille, Performance Line, Rivoli, Opera e, in occasione del lancio, l’edizione limitata DS 3 Crossback La Première il cui prezzo – assieme a quello di DS 3 Crossback – sarà comunicato all’apertura del Salone. DS 3 Crossback E-Tense prevede una motorizzazione elettrica performante, con 320 km di autonomia in ciclo WLTP e quasi 430 km in ciclo NEDC, grazie al al 20 % di energia recuperata durante la frenata in città. La nuova versione propone una immutata abitabilità e il piacere di una guida fluida e dinamica, nel totale silenzio. Il propulsore di DS 3 Crossback E-Tense utilizza un motore elettrico da 100 kW (136 Cv) alimentato da unabatteria agli ioni di litio da 50 kWh che si ricarica completamente in 5 ore con una Wallbox da 11 kW trifase e per l’80% in 30 minuti con una colonnina pubblica di ricarica rapida da 100 Kw.

A fianco della elettrica DS 3 Crossback viene presentato in anteprima mondiale al Salone di Parigi anche DS 7 Crossback E-Tense 4X4 che riprende tutte le caratteristiche che hanno decretato il successo di DS 7 Crossback, prima DS di seconda generazione, ma aggiungendo propulsore ibrido benzina ricaricabile. La potenza complessiva è di 300 Cv e la coppia massima di 450 Nm, con 50 chilometri di autonomia in modalità zero emissioni (normativa WLTP). DS 7 Crossback E-Tense 4X4 è spinta da un motore benzina da 200 Cv e due motori elettrici da 80 kW (uno posizionato sull’assale anteriore e l’altro su quello posteriore) oltre al cambio automatico elettrico a 8 rapporti, posizionato nella parte anteriore, tra il motore termico e quello elettrico.

L’energia è fornita da unabatteria compatta agli ioni di litio da 13,2 kW/h alloggiata sotto i sedili della seconda fila. La tecnologia E-Tense 4X4 si ricarica con presa domestica in una notte (8 ore con caricatore da 3,3kW) o in modalità accelerata in 2 ore con presa da 32A (Wallbox e caricatore da 6,6kW). La batteria si ricarica anche durante la guida, in decelerazione e in frenata.