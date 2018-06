Auto elettriche a Milano nel 2018: si va verso una città sempre più green

Carlsberg Italia implementa il proprio parco macchine con tre Renault Zoe elettriche che verranno utilizzate

per il car pooling aziendale. Grazie alla collaborazione con E‐Vai, inoltre, l’Azienda ha installato nella propria sede di Lainate e nello storico Birrificio di Induno Olona (VA) due colonnine elettriche per la ricarica delle autovetture che saranno messe a disposizione anche di clienti, partner e visitatori.



“In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui consumiamo sempre più risorse per il nostro

sostentamento, diventa sempre più essenziale operare scelte che riducano il nostro impatto ambientale a

livello personale e, soprattutto, aziendale” afferma Alberto Frausin, Amministratore Delegato di Carlsberg

Italia. “In linea con questo principio e con la strategia di sviluppo sostenibile Together Towards Zero, Carlsberg

Italia sta migliorando le proprie performance in merito alle emissioni di Co2, spreco delle risorse idriche,

consumo irresponsabile e sicurezza, peraltro rendicontate nel Bilancio di Sostenibilità 2017. Anche l’accordo

con E‐Vai va in questa direzione: vogliamo lavorare sul nostro parco mezzi per operare una progressiva

sostituzione con autovetture ecosostenibili e diminuire ancora di più l’impatto che i nostri trasporti hanno

sull’ambiente”.

“La partnership siglata con Carlsberg Italia dimostra come sia possibile introdurre anche nel mondo aziendale

un modello di mobilità sostenibile e responsabile in grado di abbattere l’impatto ambientale delle attività

produttive a favore di tutta la collettività” aggiunge Andrea Gibelli, Presidente di FNM. “Adottare un parco

di vetture elettriche e condivise permette infatti di ridurre in modo notevole il numero di veicoli presenti in

azienda sensibilizzando inoltre il personale su un utilizzo più responsabile dei mezzi di trasporto. Crediamo

che la collaborazione presentata oggi possa rappresentare un modello virtuoso di organizzazione aziendale

replicabile in molte altre realtà della nostra regione. Il nostro obiettivo, come Gruppo, è quello di mettere a

disposizione tanto del trasporto privato quanto del mondo produttivo, soluzioni di mobilità sostenibili e

alternativi all’utilizzo dei mezzi inquinanti.”