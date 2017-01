Auto di Lusso 2017: la classifica delle 10 più costose

Forbes ha stilato la lista delle 10 auto di lusso più costose del 2017. Si tratta di veri e propri gioielli con prezzi da capogiro, presentati presso i saloni dell’auto più prestigiosi del 2016. Ecco la classifica. Al decimo posto Apollo Arrow, presentata al Motorshow di Ginevra, costa 1,100,00 dollari. Nono posto per Mazzanti Evantra Millecavalli, un gioiellino da 1,200,00 dollari.

Ottavo posto per un’eccellenza amata e conosciuta in tutto il mondo: Ferrari LaFerrari Aptera, che potrà essere vostra a 1,400,00 dollari. Al settimo posto romba la Arash AF10 Hybrid una supercar ibrida che costa 1,500,00 dollari. Sesto posto per Znvo TS1 una vera e propria perla danese da 1,800,00 dollari. Si parcheggia al quinto posto la Koenigsegg Regera, che arriva a sfiorare i due milioni di dollari.

Sfonda ampiamente il tetto dei due milioni – per la precisione 2,700,00 dollari, la Bugatti Chiron che si guadagna il quarto posto. La Pagani Huarya BC, con i suoi 2,800,00 di dollari, agguanta la medaglia di bronzo. Argento per la Lykan Hypersport che supera abbondantemente la barriera dei 3 milioni di dollari e cede il primo posto alla Aston Martin MA-RB OO, che si guadagna la medaglia d’oro come bolide del futuro con i suoi 4 milioni di dollari sfiorati di valore.