Aurora Ramazzotti confessione piccante: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è messa a nudo in una intervista in cui ha parlato della prima volta in cui ha fatto l’amore. Aurora ha svelato retroscena inediti della sua vita amorosa. “La prima volta che ho fatto l’amore era il compleanno di mia madre…“, ha raccontato la giovane figlia d’arte a Fanpage.

Tre le domande che le sono state fatte sulle sue prime volte e in una di esse la 21enne ha parlato della sua esperienza con il sesso. “La prima volta che ho fatto l’amore? Avevo 18 anni ed è stato il giorno del compleanno di mia madre. E non lo dimenticherò mai. Mamma sa tutto, tra di noi non ci sono filtri. Lei sa tutto, possiamo dire che era tutto pianificato. Io e mia madre abbiamo sempre avuto un buon rapporto, non ci sono mai stati filtri tra noi”. Michelle Hunziker mamma-amica e complice della figlia, un’immagine, quella data da Aurora, che corrisponde perfettamente a quella che emerge nel vederle insieme e traspare dalle foto in cui le due sono immortalate insieme al mare o sui social. Tanta complicità e intesa tra loro.

La figlia di Michelle Hunziker avrebbe svelato anche un altro segreto. Il significato di un piccolo tatuaggio sul piede: “Una lettera “F”, è stato il primo acquisto fatto con i miei guadagni. Ero andata in vacanza a Formentera e volevo ricordare quel momento magico. Adesso sono un po’ pentita. Pazienza, almeno sono marchiata a vita …”.