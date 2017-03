Aurora Ramazzotti fidanzato: lo scatto social intimo, ecco chi è il fortunato (foto)

Aurora Ramazzotti pare proprio essere innamorata. Chi è il fortunato che è riuscito a far battere il cuore della giovane figlia di Eros e Michelle? Sui profili social della morettina questo ragazzo compare molto spesso, anche in pose particolarmente confidenziali che non sempre possono essere definite esclusivamente amicali.

A corollario di una foto che la vede stretta a un misterioso ragazzo di cui si vedono solo le spalle compare il commento “..and time’s forever frozen still”. Insomma, per sempre così, fermando il tempo. Lo scatto arriva da Londra, dove Aurora è in vacanza da qualche giorno, ed è proprio nella city che vive Goffredo Cerza, 20enne romano che compare spessissimo sui social con lei.

Il ragazzo aveva lasciato la città alla volta dell’Italia proprio per presenziare al party che la mamma di Aurora, Michelle Hunziker, aveva organizzato per festeggiare i suoi splendidi 40 anni. Pare che sia quindi un amico di famiglia o che il legame con Aury sia così importante? Staremo a vedere.