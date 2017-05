Auguri alla principessa Charlotte d'Inghilterra per i suoi 2 anni: 10 curiosità su di lei

Nel giorno del secondo compleanno di Charlotte d’Inghilterra è stata diffusa da William e Kate una foto via twitter della piccola, immortalata proprio dalla madre. “Il duca e la duchessa sono lieti di condividere una nuova fotografia della Principessa Charlotte per ricordare il suo secondo compleanno domani“, questo il tweet reale. Andiamo a scoprire 10 curiosità sulla principessina più famosa del mondo.

1 Il nome completo della piccola è Charlotte Elizabeth Diana, in omaggio alla bisnonna ancora regnante Elisabetta II, e alla nonna defunta, l’indimenticata Lady Diana.

2 La nipotina femmina ha fatto breccia nel cuore del principe Carlo che è letteralmente impazzito per lei e la vizia in ogni modo.

3 Pare che il fratello George sia una vera peste, mentre Charlotte abbia un temperamento rilassato e abbia dato poco da fare ai genitori, a partire dai suoi primi giorni di vita in cui ha subito preso l’abitudine di dormire serenamente tutta notte

4 Alla vista di una montagna di palloncini la piccola ha detto la sua prima parola “Pop“, mandando papà William in visibilio

5 Al suo battesimo nessun reale è stato fra i padrini della piccola blasonata

6 E’ quarta nella linea di successione al trono dopo la regina Elisabetta, il Principe Carlo, il padre William e il fratellino George

7 Per celebrare la sua nascita il Tower Bridge, la London Eye, e le fontane di Trafalgar Square a Londra e la Peace Tower a Ottawa, sono state illuminate di rosa

8 E’ una trendsetter: ogni tutina o accessorio da lei indossato finisce per diventare un capo iconico che va a ruba fra i sudditi

9 Dopo che i genitori hanno diffuso sui social la foto che vedete in copertina fra gli inglesi è scoppiata la malinconia per Diana: sul web sono a migliaia a sostenere che la piccola Charlotte sia la sua copia

10 Pare che per l’imminente matrimonio della zia Pippa per la piccola Charlotte sia stato studiato un ruolo da gran protagonista