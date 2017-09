Audi TT RS Roadster: prezzo, scheda tecnica e info della sportiva tedesca

E’ stata lanciata sul mercato la nuova Audi TT RS Roadster, versione scoperta ma anche più potente della celebre sportiva tedesca. Gli appassionati di motori e gli amanti della vettura potranno già ordinarla in attesa dell’arrivo nelle filiali dei concessionari italiani. Ecco allora prezzo, caratteristiche e novità della sportiva Audi…

Sono state aperte le prevendite dell’attesissima Audi TT RS Roadster, versione scoperta ma anche più potente della vettura sportiva amata da molti. Questa nuova edizione presenta un motore da 2,5 litri a 5 cilindri, con 400 cavalli e 480 Nm di coppia. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, non si differenziano troppo dall’Audi TT Coupè: entrambe le vetture possono infatti raggiungere una velocità massima di 280 chilometri orari. La RS Roadster, invece, raggiunge i 100 chilometri orari in 3,9 secondi.

Oltre alle novità presenti nella motorizzazione, la nuova Audi TT RS Roadster vanta caratteristiche molto interessanti anche nella carrozzeria e negli equipaggiamenti. In particolare, sulla vettura è possibile trovare gruppi ottici posteriori OLED con design 3D Audi Matrix. La capote in tessuto della Roadster, invece, permette al conducente di passare da una vettura coperta ad una scoperta – e viceversa – in soli 10 secondi, sino a 50 chilometri orari. Sono invece tre le configurazioni disponibili tra cui scegliere: Dynamic, Dynamic Plus e Dynamic Race. La vettura è disponibile all’ordinazione con un prezzo a partire da 76.400 euro.

In copertina, credit: Courtesy of Audi Media Center