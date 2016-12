Audi A5 e Audi S5 Cabrio: al via la prevendita in Italia

Al via le prevendite di Audi A5 e Audi S5 Cabrio: la casa automobilistica tedesca ha ufficializzato il listino prezzi dei due modelli. In particolare, la nuova Audi A5 Cabrio viene proposte con quattro motori con trasmissione automatica Tiptronic: Diesel 2.0 TDI da 190 CV e 3.0 TDI da 218 CV e dei benzina 2.0 TFSI da 252 CV e 3.0 TFSI da 354 CV.

Grandi novità in casa Audi che apre le prevendite per Audi A5 e S5 Cabrio: quest’ultima, in particolare, il propulsore in versione 3.0 TFSI da 354 CV equipaggia anche la variante sportiva, S5 Cabrio. La vettura sarà quindi disponibile con il nuovo cambio 8 rapporti, anziché con il 7 marce; per quanto riguarda il prezzo, invece, si parte dai 52.950 euro per arrivare ai 75.450 euro per la versione con trazione integrale quattro.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Audi A5 Cabrio ha un peso inferiore di ben 40 chilogrammi rispetto alla precedente generazione ma dimensioni aumentate: la vettura è infatti più lunga di 4,7 centimetri e ha un passo incrementato di 1,4 centimetri. La capote della nuova Audi A5 si apre in 15 secondi e si richiude completamente in 18 secondi: Audi S5 – più lunga di 1,9 centrimetri rispetto alla versione Cabrio standard – vanta anche dettagli sportivi, dal paraurti alle prese d’aria. L’assetto prevede infine cerchi da 18 pollici, minigonne laterali e una taratura più rigida per le molle e gli ammortizzatori: diverso dalla Cabrio standard è anche il diffusore posteriore da cui spuntano quattro scarichi.

