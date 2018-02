ATTICO: nuovo pop-up store nell’esclusivo flagship LARUSMIANI nel cuore di Milano

A partire dal 21 febbraio fino alla fine di maggio, il flagship LARUSMIANI, situato nella location più prestigiosa di Milano, via Monte Napoleone, ospiterà il primo temporary store di ATTICO. Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, fondatrici e direttori creativi del marchio, animeranno le vetrine del negozio LARUSMIANI con una speciale installazione in stile ATTICO e al contempo ricreeranno il mondo iconico del brand al primo piano del negozio. In particolare, mixeranno una serie di mobili con una selezione degli iconici accessori da uomo di LARUSMIANI creati da Aldo Lorenzi, fondatore di G. Lorenzi, al fine di creare un’intima atmosfera da boudoir.

L’estetica sartoriale di LARUSMIANI incontra la femminilità travolgente di ATTICO in una capsule collection di sei pezzi in limited edition. Sviluppata da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini con l’utilizzo di tessuti prodotti dalla divisione tessile di LARUSMIANI, la collezione include una versione rivista del classico suit in cui pantaloni di inspirazione ‘80 sono abbinati a una camicia arricchita da piume; un trench sviluppato in un tessuto d’archivio; un abito ricamato; un paio di pantaloni in velluto a coste e un blazer doppiopetto.

La capsule, che combina armoniosamente il tailoring impeccabile di LARUSMIANI con il glamour unico di ATTICO, è resa in una palette di colore fresca e gioiosa, che include svariate tonalità di rosa e turchese. Accanto alla capsule in edizione limitata, il temporary store offrirà anche una selezione di pezzi ready-to-wear e accessori della collezione ATTICO Primavera/Estate 2018.

“Siamo così entusiaste di questo progetto che segna il nostro debutto ufficiale nel mondo del retail” – dichiarano Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. “E’ stato incredibile poter lavorare con LARUSMIANI e portare il nostro mondo iper colorato e femminile in un flagship così iconico e storico.” “Siamo felici di continuare a supportare i marchi emergenti dando loro la possibilità di mettere in mostra e vendere le loro creazioni nella location e nel building più prestigioso del MonteNapoleone District” – ha detto invece Guglielmo Miani, amministratore delegato di LARUSMIANI. “Per questa stagione abbiamo selezionato ATTICO per la sua visione unica e singolare del mondo del women’s wear. Siamo molto colpiti dall’approccio fresco ed elegante di Gilda e Giorgia verso la moda.”