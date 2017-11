Atlante digitale Cammini d’Italia: da quello dei Briganti a quello di Dante, ecco i sentieri per scoprire la nostra Penisola

E’ stato presentato ieri il portale dedicato ai Cammini d’Italia, una nuova iniziativa del Mibact che entra a far parte del progetto d’implementazione e sviluppo di nuovi modelli di fruizione e gestione sostenibile del territorio al fine di garantire e favorire l’integrazione ambientale – paesaggistica, con attività agricole, artigianali e turisticoculturali – del sistema Paese così come indicato nel Piano Strategico del Turismo 2017-2022.

“Sempre più persone partono in viaggio cercando qualcosa in più di una semplice vacanza. L’Atlante dei Cammini è pensato per quei viaggiatori che desiderano vivere un’autentica esperienza nel nostro Paese, immergendosi a passo lento in quel patrimonio diffuso fatto di arte, buon cibo, paesaggio e spiritualità che costituisce il carattere originale e l’essenza dell’Italia” – ha dichiarato il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini.

“Il Comitato, di cui fanno parte il Mibact, le Regioni e l’Anci, ha identificato i Cammini d’Italia, al fine di realizzare l’Atlante Digitale, uno strumento dinamico e in costante aggiornamento. Tra gli undici requisiti necessari per rientrare nell’Atlante, sono di particolare importanza la fruibilità dei percorsi, la segnaletica orizzontale e/o verticale, la descrizione online della tappa, i servizi di alloggio e ristorazione entro i 5 km dal Cammino, la manutenzione del percorso garantita dagli Enti locali, la georeferenziazione ed un sito in cui sono raccolte le principali informazioni per i viaggiatori” – ha spiegato invece il Direttore Generale del Turismo del MiBACT Francesco Palumbo a presentazione del portale www.camminiditalia.it.

In copertina: Cammino di San Benedetto, Castel di Tora. Ph. Mirko-Pradelli – Courtesy of Ufficio Stampa MiBACT