Aston Martin Valkyrie 2017: al Salone di Ginevra l’esclusiva racing car da strada

E’ Aston Martin Vakyrie una delle grandi sorprese del Salone di Ginevra 2017, l’appuntamento dedicato alle quattro ruote che andrà avanti ancora sino al 19 marzo. Ma cosa aspettarsi da questa nuova racing car da strada?

Non solo eleganza ed esclusività, la nuova Aston Martin Valkyrie 2017 ha lasciato senza parole per la sua estrema sportività, caratteristica così accentuata da rendere la vettura una vera e propria racing car da strada. Nata dalla collaborazione con i tecnici della Red Bull Advanced Technologies, la nuova Valkyrie presenta aerodinamica da Formula 1 nonché cabina chiusa a due posti e motore V12 aspirato.

La nuova Aston Martin Valkyrie 2017 è ancora in fase di sviluppo ma sappiamo già che vanterà un peso di 1 chilogrammo per cavallo: al Salone di Ginevra 2017, inoltre, è stata presentata con abitacolo sigillato, il quale – spiegano i tecnici presenti – sarà poi dotato di sistema di sicurezza che consiste nell’uscita d’emergenza dal veicolo mediante l’asportazione del tetto. La vettura presente al Salone elvetico sarà prodotta in edizione limitata: le stime parlano in particolare di un numero che si aggira tra i 99 e i 150 esemplari, 25 dei quali pensati solamente per la posta mentre gli altri omologati per la guida in strada. La produzione, infine, è prevista per inizio 2018.

Credit: Aston Martin Media Site