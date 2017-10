Aston Martin: il futuro del lusso è il sommergibile luxury in edizione limitata

La nuova frontiera del lusso sembra celarsi tra gli abissi, almeno per Aston Martin: la casa automobilistica britannica ha infatti annunciato il futuro lancio di Project Neptune, un sommergibile di lusso prodotto in collaborazione con Triton Submarines.

“Abbiamo voluto disegnare una forma esterna che fosse agile ed elegante, come nella tradizione delle auto di Aston Martin portando anche in questo sottomarino la stessa devozione al design e alla bellezza che contraddistingue tutti i nostri modelli” ha commentato Marek Reichman, direttore creativo dell’azienda inglese a presentazione di Neptune. Come anticipato, Aston Martin – grazie alla collaborazione con Triton – è pronta a lanciare sul mercato un sommergibile unico nel suo genere, in edizione limitata e pensato per una clientela luxury e d’eccellenza.

“Neptune è definito dai suoi lussuosi ed eleganti esterni” – ha affermato ancora Reichman – “abbiamo utilizzato forme e proporzioni che esprimono la stessa devozione al design, all’ingegneria e alla bellezza che modellano le nostre auto, come il progetto di Hypercar Aston Martin Valkyrie”. Neptune – costruito con materiali d’eccellenza – avrà al suo interno anche un apparato tecnologico nautico d’altissima gamma: il costo sarà di oltre 4 milioni di dollari e i primi esemplari verranno consegnati intorno alla fine del 2018.

Photo: Courtesy of Aston Martin Media Press