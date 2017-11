Asta tartufo Alba 2017: è un finanziere di Hong Kong il vincitore del lotto più prezioso

Si è tenuta ieri – collateralmente alla Fiera del Tartufo Bianco d’Alba – l’edizione 2017 dell’asta dedicata appunto al Tuber Magnatum Pico, il prezioso fungo ipogeo che ha raggiunto quest’anno i 6mila dollari al chilogrammo. Ad aggiudicarsi il lotto più prezioso – tra quelli battuti ieri all’asta del tartufo bianco d’Alba – un finanziere di Hong Kong.

Eugene Fung – questo il nome del vincitore dell’asta del tartufo bianco d’Alba 2017 – ha sborsato ben 75mila dollari per tre tartufi gemelli da 850 grammi: la kermesse – collegata in diretta con Dubai – ha visto la partecipazione di molti volti noti della televisione, dello spettacolo e del panorama enogastronomico italiano. Tra questi anche Antonino Canavacciuolo; il celebre chef è stato infatti nominato Ambasciatore del Tartufo Bianco d’Alba nel Mondo. Nonostante la “stagione difficile per il tartufo” – come spiegato da Tomaso Zanoletti, presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour – l’asta ha raggiunto un ricavato complessivo di 370mila euro che, ricordiamo, verrà devoluto in beneficenza.

“Abbiamo presentato tartufi del territorio di ottima qualità, conseguendo i due obiettivi fondamentali di questo grande evento: la visibilità del nostro territorio e dei nostri prodotti nel mondo e la solidarietà concreta” – ha spiegato ancora Zanoletti durante l‘asta del tartufo bianco d’Alba 2017. Ricordiamo che sarà possibile acquistare il prestigioso tartufo bianco d’Alba anche da Eataly Milano Smeraldo: ancora per due giorni – il 15 e 16 novembre – la celebre fiera si sposterà nel capoluogo lombardo per permettere ai milanesi (e non) di gustare questa vera e propria prelibatezza.

Photo Credit: Wikimedia.org