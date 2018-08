Assunzioni Westfield Milano: 17mila posizioni aperte, le offerte di lavoro del nuovo centro commerciale (GUIDA COMPLETA)

Attese 17mila richieste di lavoro, una valanga di opportunità in arrivo per l’hinterland milanese. Con l’apertura dei cantieri di Westfield Milano – lo “shopping mall” più grande d’Europa, che sta per essere costruito a Segrate – sono attese anche le prime assunzioni. E, per gestire le richieste di lavoro, a settembre verrà aperto nel municipio segratese lo Sportello Lavoro Sud Est Milano, gestito da Afol Metropolitana. Sarà il punto di accesso per tutti i cittadini in cerca di un’occupazione, qui verranno vagliati milioni di curricula, effettuati i primi colloqui di selezione, gestite le richieste che nasceranno con l’indotto del centro commerciale. “L’apertura dello sportello lavoro – dice il sindaco di Segrate, Paolo Micheli – è segno che, anche sul fronte lavoro, i primi risultati sono già arrivati. Sarà il punto di riferimento per tutto il territorio e gestirà soprattutto le offerte occupazionali che arriveranno da Westfield, destinate in gran parte ai segratesi. La strada giusta è questa”.

Westfield Milano, il progetto del centro commerciale di Segrate

Il nuovo centro commerciale di Segrate, come già accennato, potrebbe debuttare tra 3 anni, il progetto è nato da un’idea di Stilo Immobiliare Finanziaria e Westfield Group: un progetto che ha impiegato diversi anni a prendere forma considerando anche i tempi della opere di bonifica della zona in cui sorgerà. Ora il via libera è stato dato e si attende l’inizio dei lavori che dovrebbero avere come data finale il 2021 quando avverrà l’apertura. Il mega mall avrà una superficie di 240mila metri quadri, al suo interno ci saranno 300 negozi, 50 ristoranti, spazi pubblici e aeree per bambini, un cinema multisala e un villaggio del lusso.

Westfield Milano 2018 assunzioni: quali posizioni aperte?

Per adesso, comunque, non ci sono informazioni specifiche sui posti di lavoro, ma ovviamente le figure ricercate saranno parecchie: addetti vendita, magazzinieri, camerieri, baristi, store manager, addetti alle pulizie, vigilanti, impiegati e molto altro.