Assunzioni Swiss Skies 2018: 5mila posti di lavoro in Svizzera, tutte le info utili

Si chiama Swiss Skies e realizzerà voli di lunga durata per collegare l’aeroporto di Basilea con il Nord America. È la nuova compagnia aerea svizzera. L’obiettivo è quello di attivare voli intercontinentali nelle città periferiche del Vecchio Continente per permettere ai viaggiatori di volare da punto a punto, senza dover raggiungere gli scali maggiori, e attrarre soprattutto la clientela che effettua viaggi d’affari. Per tale motivo, una delle possibili destinazioni americane potrebbe essere nell’Ohio, nella città di Cincinnati caratterizzata – come il capoluogo renano – da una fiorente industria farmaceutica. A darne notizia è Il Corriere del Ticino.

Il progetto Swiss Skies

Cosa prevede il progetto Swiss Skies? La flotta della nuova compagnia aerea elvetica sarà formata da 38 velivoli Airbus A321 da 190 posti che serviranno 45 destinazioni. In cinque anni si stima che essa possa raggiungere un giro di affari di 1,5 milioni di dollari. L’aviolinea, per differenziarsi dai concorrenti tradizionali, punta a diminuire i costi dei biglietti e i tempi di percorrenza e raggiungere utili dal terzo anno di attività.

Swiss Skies offerte di lavoro: 5mila opportunità da non perdere

L’iniziativa di creare una nuova compagnia aerea low cost in Svizzera creerà numerose opportunità di impiego per gli abitanti di Basilea e dei territori limitrofi. Si prevede, infatti, che saranno creati ben 5mila nuovi posti di lavoro nella regione renana. La metà di queste opportunità di lavoro saranno collegate alle attività dell’aeroporto di Basilea. Stando alla base del progetto Swiss Skies, la nuova aviolinea punterà ad avere una staff costituito da 1.900 dipendenti. Al momento è ancora presto per parlare di candidature. Non mancheremo di darvi maggiori informazioni sui posti di lavoro nella nuova compagnia di trasporto aereo low cost non appena saranno disponibili.