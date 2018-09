Assunzioni Spotify 2018: occasione da non perdere, tutte le posizioni aperte e come candidarsi (GUIDA COMPLETA)

Spotify è un servizio musicale che offre lo streaming on demand di una selezione di brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti, incluse Sony, EMI, Warner Music Group e Universal. Lanciato nell’ottobre 2008 dalla startup svedese Spotify AB, il servizio ha oltre 75 milioni di utenti al 10 giugno 2015. Il 14 settembre 2016 vengono raggiunti i 40 milioni di utenti paganti, acquisendo in soli sei mesi 10 milioni di abbonati. Ha più di 140 milioni di utenti attivi mensili nel Giugno 2017 e più di 70 milioni di abbonati nel Gennaio 2018. Spotify prevede due tipologie di utenze: una di base e gratuita, Free, già disponibile al momento della sottoscrizione del servizio accedendo con un account Facebook o Spotify, con la quale l’utente può ascoltare una quantità illimitata di musica, ma sovrapposta a pubblicità visiva e simil-radiofonica e una avanzata con abbonamento a pagamento, Premium, che consente di ascoltare musica senza interruzioni pubblicitarie ed accedere ad ulteriori funzioni come lo streaming con maggiore bitrate (fino a 320 kb/s), l’accesso offline alla musica e le applicazioni mobili. In passato, per utilizzare Spotify era necessario disporre obbligatoriamente di un account Facebook, ma dal 30 agosto 2012 è stata reintrodotta la possibilità di creare un account su Spotify. Gli abbonamenti sono disponibili agli utenti con carte di credito/debito oppure con un account PayPal residenti in certi Paesi oppure attraverso il circuito Paysafecard.

Spotify assunzioni 2018: 90 posti di lavoro

Spotify assunzioni 2018: oltre 90 offerte di lavoro in tutta Europa. L’azienda svedese, nota per essere leader nella distribuzione della musica in streaming, è alla ricerca di numerosi profili professionali da inserire nelle sedi sparse per il Vecchio Continente. Ingegneri informatici, sviluppatori, personale per le aree amministrativa, business e marketing sono solo alcune delle figure ricercate da Spotify.

Spotify assunzioni 2018: i posti di lavoro, requisiti e posizioni aperte

Dal settore marketing a quello di ricerca e sviluppo, ecco alcune delle 95 posizioni aperte in Europa:

Stoccolma

Senior Network Engineer

Traffic Manager

Senior Software Engineer, Compliance

Site Reliability Engineer

Accountant, General Ledger, EMEA

Business Intelligence Developer

Senior Privacy Program Manager

Compliance Engineer

Application Security Software Engineer

Engineering Manager – Workday (HR Information Systems)

Art Director / Designer, Editorial Design

Online Music Studio Developer for The Soundtrap HUB

Workday Integration Specialist

Senior Talent Acquisition Partner

User Researcher – Platform & Partner Experiences

Program Manager – Platform & Partner Experience

Program Management Lead / Senior Program Manager

Employee Experience Project Manager

Program Manager – Growth Opportunities

Senior User Researcher – Platform & Partner Experiences

Mobile Tech Lead

Director of Product Insights

Senior Pricing Specialist

Technical Program Manager

Londra

Account Director

Legal Counsel, Privacy

Data Scientist, Markets Research

Subscription Growth Associate

Research Scientist

Senior Mobile Developer

Senior Software Engineer, Content Platform

Senior Software Engineer Backend

Principal Product Designer

Sales Trainer, Europe

Senior User Researcher

Senior Product Manager – Family Experience

Senior Software Engineer, Mitigate Risk & Fraud Prevention

Product Manager, Fraud Prevention And Risk Management

Full-Stack Engineers – Revenue

Senior Product Designer

Gothenburg

Android Engineer

iOS Engineer

Product Manager – Mobile Experience

Düsseldorf