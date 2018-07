Assunzioni MSC Crociere 2018: ecco tutte le offerte di lavoro per vivere ‘nel lusso’

Opportunità di lavoro con Costa Crociere per la stagione invernale 2018. Chiunque fosse interessato può cogliere l’occasione di unire lavoro e passione: come? Grazie a Costa Crociere e al piano di assunzioni per il 2018. Quali sono le opportunità di lavoro? Come ci si deve candidare? Tutto quello che c’è da sapere sulle assunzioni previste in Costa Crociere per il 2018.

Costa Crociere 2018 assunzioni stagione invernale

Nuovi posti di lavoro sulle navi Costa Crociere e nel personale di terra. La nota azienda crocieristica seleziona personale in vista di assunzioni e offre opportunità di formazione e lavoro per i giovani. Ma quali sono le posizioni aperte da Costa Crociere per il 2018? Cosa c’è da sapere? Ecco tutti i profili ricercati.

Assunzioni Costa Crociere 2018: quali sono le posizioni aperte?

Quali sono le posizioni aperte per il piano di assunzioni Costa Crociere 2018? Ecco quelle che sono le figure ricercate da Costa Crociere:

Animatore bambini

Tecnico slot casino

Desktop Publisher

Head Technician

Tv Director

Media Manager

Sales e Marketing Manager

Fotografo

Disc Jocker

Personal Cruise Consultant

Tv Programmer

Tv Director Assistant

Tecnico del suono

Tecnico Luci

Lounge Technician

Tour Escort

2nd Baker

Pizzaiolo

Hospitality service senior specialist

Maestro di ballo

Light Designer

2nd Pastryman

1st Pastryman

2nd Cook

Assistant F&B Director

Cuoco Pasticcere

Animatore Ragazzi

Animator Cruise Staff

Service Engineer Riding Team

1st Officier

Infermiere

1st Engineer

2nd Engineer

Environmental Compliance Officer

Hr Director On Board

Onboard learning officer

Assunzioni Costa Crociere 2018: come candidarsi?

Tutti gli interessati per le assunzioni in Costa Crociere previste per il 2018 cosa dovranno fare per candidarsi alle posizioni aperte? Basterà inoltrare il proprio curriculum vitae, una lettera di posizione e una propria fotografia ai seguenti indirizzi: