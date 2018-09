Assunzioni moda e lusso 2018 con Articolo 1: tutte le info utili

La Divisione Fashion and Luxury di Articolo1 Soluzioni Hr ha ricerche dal Nord al Sud in tutti i settori della moda: dalla comunicazione al retail e alla produzione. Ed ecco le ricerche in dettaglio:

Addetto segreteria organizzativa e comunicazione

Requisiti: laurea; ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; capacità organizzativa, precisione, autonomia, proattività, flessibilità e creatività; ottima conoscenza pacchetto Office, Outlook Express, pacchetto Adobe e piattaforme social network; predisposizione alle relazioni interpersonali all’interno di un contesto multiculturale. Sede: Milano.

Due field manager

Requisiti: esperienza nel ruolo nel settore gioielli ed orologi di lusso. Sedi: Area Nord Est Italia – Triveneto; Area Centro (regioni adriatiche).

Store manager gioielleria

Requisiti: esperienza pluriennale nel settore; esperienza nella gestione di risorse, doti di leadership; analisi Kpi; esperienza nel contatto e gestione di clientela Vip; ottima conoscenza lingua inglese; gradita seconda lingua. Sede: Milano.

20 sales assistant lusso

Requisiti: precedente esperienza nel ruolo in contesti lusso, ottimo standing, buona conoscenza della lingua inglese e possibilmente di una seconda lingua. Orario full-time. Sedi: Roma, Venezia, Milano, Firenze, Bologna.

Cinque sales assistant lusso con cinese

Requisiti: precedente esperienza nel ruolo in contesti lusso, ottimo standing, buona conoscenza della lingua inglese e della lingua cinese. Orario full-time. Sedi: Roma, Milano.

Dieci sarte campionariste abiti alta moda

Requisiti: esperienza pluriennale nel ruolo; autonomia nelle attività; buona predisposizione a lavorare in team e buone doti relazionali; esperienza sia nelle cuciture a mano che a macchina con utilizzo di vari tipi di macchine industriali. Sedi: provincia di Milano, provincia di Bergamo, provincia di Roma.

Cinque campionariste esperte capispalla e abiti donna alta moda

Requisiti: capacità di utilizzo macchine da cucire industriali di vario tipo e di effettuare cuciture a mano; capacità di realizzare i capi di campionario in tutte le loro parti, in piena autonomia. Sedi di lavoro: provincia di Bergamo, provincia di Milano.

Dieci modelliste alta moda

Requisiti: pluriennale esperienza nel ruolo; ottima conoscenza Cad Lectra. Sedi di lavoro: Milano, Novara, Torino.

Gli interessati ambosessi (L.903/77) possono inviare il proprio curriculum vitae corredato di foto con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003) e la posizione per cui si candida via e-mail: fashion@articolo1.it.