Assunzioni Luxottica 2018: le offerte di lavoro per il gruppo ottico di lusso

Luxottica è alla ricerca di giovani talenti da inserire in diverse sedi italiane. L’azienda, uno tra i maggiori gruppi del settore ottico, che qualche mese fa ha anche avviato un processo di fusione con la Essilor International, nota multinazionale francese, si trova in un momento di forte crescita. A confermarlo le numerose posizioni aperte, rivolte per lo più a laureati in Economia, Ingegneria, Informatica, Marketing, Statistica, Scienze Politiche e non solo. Per loro sono attivi percorsi di formazione, inserimento e carriera nelle aree Demand & Retail Planning e Sourcing. Non mancano, poi, le possibilità di stage retribuito e gli inserimenti per i diplomati nei vari store del Gruppo.

Assunzioni Luxottica 2018: il brand

Luxottica Group SpA è una società italiana specializzata nella produzione e distribuzione di occhiali da sole e da vista di fascia alta, di lusso e sportivi. L’azienda è stata fondata nel 1961, presso Belluno, da Leonardo del Vecchio. Ha il proprio headquarter, nonchè la sede legale, a Milano, in una zona centralissima a pochi passi dal Duomo.

Luxottica offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Le opportunità di formazione e lavoro in Luxottica, come anticipato, sono rivolte, generalmente, a laureati e laureandi. Ecco un breve excursus delle figure ricercate al momento: