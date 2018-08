Assunzioni Google in Italia 2018: offerte di lavoro da non perdere, posizioni aperte, come candidarsi e requisiti (GUIDA COMPLETA)

Dal 2001 Google ha acquistato oltre 160 aziende, provenienti dai più svariati settori, per poi essere integrate in Google, o lasciate almeno in parte indipendenti. A inizio 2011 acquisisce la società Ita Software, specializzata nei dati sui prezzi dei voli aerei con un investimento di 700 milioni di dollari (all’epoca il terzo più oneroso investimento dopo Double Click e YouTube). Dopo neanche 6 mesi nel settembre 2011 nasce Flight Search, un motore di ricerca che punta a prendere posizione anche nel settore viaggi dove Bing – il motore di ricerca della Microsoft – aveva acquisito quote di mercato nella ricerca on-line delle tariffe aeree. Google è sempre interessata ad inserire giovani talenti. Per questo offre a studenti e laureati appositi programmi di inserimento e stage, oltre a borse di studio e assunzioni a tempo indeterminato. Si va da programmi estivi per gli studenti pre-universitari a residenze per laureati che desiderano sviluppare la loro esperienza, a vari finanziamenti e premi. Ma non solo. L’azienda, fondata nel 1998 da Larry Page e Sergey Brin, è particolarmente nota per l’omonimo motore di ricerca per il web. Il nome di quest’ultimo fu scelto con un gioco di parole che richiama il termine ‘googol’, che in matematica indica un 1 seguito da 100 zeri. Il Gruppo offre una serie di strumenti e prodotti per aziende e privati, fruibili via internet e su mobile. E adesso arrivano importanti offerte di lavoro in Italia da non perdere assolutamente.

Google offerte di lavoro 2018 in Italia: figure ricercate

Le offerte di lavoro Google sono rivolte a candidati a vari livelli di carriera. Si cercano figure junior, principalmente laureati, oppure figure senior che abbiano già maturato esperienze. Ci sono opportunità anche per i giovani senza esperienza che vengono inseriti in azienda attraverso appositi programmi di tirocinio. I candidati selezionati vengono inseriti, solitamente, nelle aree Amministrazione, Business Strategy, IT & Data Management, Marketing e Comunicazione, User Experience & Design, Vendite, Finanza e Legale, in ambito tecnico e in altri settori.

Google offerte di lavoro 2018 in Italia: posizioni aperte

Google è alla ricerca di vari profili per assunzioni in Lombardia, presso la sede di Milano. Dato il contesto in cui si troveranno ad operare, ai candidati si richiedono, per lo più, adeguate competenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese. Ecco un breve elenco delle figure ricercate al momento, per le quali è possibile candidarsi:

SAP Sales Specialist, Google Cloud;

Customer Engineer, Google Cloud Platform (English, Italian);

Technical Account Manager, Professional Services, Google Cloud;

Data Center Technician;

G Suite Strategic Cloud Engineer, Google Professional Services;

Communications Associate, B2B (English, Italian).

Google offerte di lavoro 2018 in Italia: come candidarsi

L’azienda mette a disposizione dei candidati interessati a lavorare in Google un’apposita sezione web dedicata al recruiting. La stessa viene costantemente aggiornata con le ricerche in corso e permette di rispondere online a quelle di interesse. Per farlo occorre registrarsi sulla piattaforma e inserire il curriculum vitae nel data base aziendale. La registrazione è totalmente gratuita e, una volta effettuata, permette di disporre di un propria area utente…