Assunzioni Ferrari 2018, offerte di lavoro imperdibili per vivere un’esperienza unica

Pubblicate nuove offerte di lavoro nel settore automotive da parte di una delle più importanti case automobilistiche italiane, Ferrari. Emozioni, quindi, non solo sulle piste da corsa, ma anche sui “motori” di ricerca per chi digita la parola lavoro. Il cavallino rampante ha aperto numerose posizioni per l’assunzione a tempo indeterminato dei laureati in Ingegneria, Economia, Scienze della Comunicazione, Marketing, Informatica e non solo, in Italia e all’estero. Insieme ai numerosi benefit, che l’azienda da sempre offre ai suoi dipendenti, sono previsti anche stage retribuiti per i più giovani da poco usciti dall’università.

Ferrari, lavorare per il Cavallino: storia di un mito

Ferrari SpA, fondata da Enzo Ferrari nel 1947, produce autovetture sportive d’alta fascia e da gara, oltre a gestire una delle più importanti squadre sportive attive nel campionato di Formula1. La società, il cui simbolo è il famoso cavallino rampante, ormai simbolo dell’eccellenza Made in Italy a livello internazionale, ha sede principale in Emilia Romagna, a Maranello, presso Modena. È presente in 60 Paesi del mondo, con circa 200 concessionari distribuiti tra Europa, Medio Oriente, Africa, Nord America, Cina e Giappone, e conta oltre 3.000 dipendenti, in continuo aumento.

Assunzioni Ferrari 2018: le posizioni aperte

Periodicamente, infatti, la società attiva ricerche di nuovo personale in tutto il mondo. In Italia le posizioni aperte riguardano soprattutto l’headquarter di Maranello. Di seguito l’elenco delle figure ricercate:

After Sales Technical Manager, Ferrari Japan (Tokyo)

Head of Brand Promotions (Maranello)

Retail Business Analyst, Ferrari Brand (Maranello)

After Sales Manager (London-Slough)

Retail Merchandiser (Maranello)

Brand Promotion Specialist (temporary contract)

After Sales Business Manager (Maranello)

Cost Engineer Interior & Exterior Trims (Maranello)

Electrical Program Manager (Maranello)

Power Electronic Design Engineer (Maranello)

Marketing Manager (Tokyo)

Engine Development Engineer (Maranello)

Buyer (Maranello)

Engineering Internships (Maranello)

Assunzioni Ferrari 2018: come candidarsi

Per tutte le posizioni è ovviamente richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. Per scoprire tutti i dettagli delle singole offerte e inviare la propria candidatura, bisogna andare al link sul portale ufficiale della casa automobilistica di Maranello.