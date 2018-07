Assunzioni Fendi 2018, offerte di lavoro nel settore dell’alta moda

Fendi, casa di moda italiana nota a tutti, è stata fondata nel 1925 a Roma da Edoardo Fendi e Adele Casagrande. Ha legato la propria immagine all’equilibrio tra tradizione e modernità, divenendo uno dei marchi simbolo del Made in Italy. Grazie al genio dello stilista Karl Lagerfeld e a Silvia Venturini Fendi, Direttore Artistico della maison, Fendi propone collezioni che fondono la classe del lusso italiano con uno stile innovativo e contemporaneo, come dimostra l’headquarter inaugurato ufficialmente a Roma il 22 ottobre 2015 con una cerimonia spettacolare. E attenzione, perché arrivano importanti offerte di lavoro in questo settore.

Fendi detta non solo le ultime tendenze in fatto di stile, ma anche in materia di lavoro, con offerte rivolte sia a diplomati che a laureati. Durante l’anno sono numerose, infatti, le posizioni aperte in vista di assunzioni dirette a tempo indeterminato e stage retribuiti. Al momento le ricerche attive riguardano i laureati in Economia, Marketing, Ingegneria, Informatica, Design e ambito umanistico da inserire nei numerosi settori di competenza del Gruppo: dalla Vendita al dettaglio, fino all’ambito delle Tecnologie Digitali. Tante anche le aree geografiche interessate dai nuovi inserimenti. Tra le competenze richieste, la conoscenza fluente della lingua inglese è prerogativa fondamentale per tutte le offerte di lavoro.

Assunzioni Fendi 2018: posizioni aperte

In questo periodo, quindi, l’azienda seleziona personale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Inoltre, è alla ricerca di giovani anche senza esperienza, da inserire in tirocini.

Di seguito l’elenco delle posizioni aperte: