Assunzioni FCA 2018 offerte di lavoro: 100 posizioni aperte, ecco requisiti e info utili (GUIDA COMPLETA)

Importanti offerte di lavoro in Italia. Assunzioni nel gruppo FCA: il gruppo sta ampliando il suo organico in tutta Italia. Sono 130, attualmente, le offerte di lavoro pubblicate sulla pagina dedicata del gruppo piemontese. Le offerte di lavoro di FCA comprendono vari settori: dall’area Vendite, Aftersales, fino al Marketing e all’Informatizzazione. Non solo, gli inserimenti sono rivolti a candidati laureati a vari livelli di carriera e anche a giovani senza esperienza, per i quali sono disponibili opportunità di stage retribuiti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Assunzioni FCA 2018 posizioni aperte: tutte le offerte di lavoro

Come anticipato, FCA è alla ricerca di oltre 100 giovani e professionisti per ampliare ulteriormente il proprio organico in Italia. Di seguito alcune delle posizioni aperte:

WCM Specialist – Corbetta, Lombardia

BL VAVE Buyer Specialist – Torino, Piemonte

BL Project Engineer – Torino, Piemonte

BL Supplyer Quality Assurance Engineer – Orbassano, Piemonte

BL Testing Concept Engineer – Orbassano, Piemonte

Supply Chain Specialist – Corbetta, Lombardia

BL Manufacturing Engineering Senior Specialist – Modugno, Puglia

Plant R&D Software Testing Engineer – Tolmezzo, Friuli-Venezia Giulia

Belt Starter Generator (BSG) Project Chief – Modena, Emilia-Romagna

Test Engineer eDrivers – Modena, Emilia-Romagna

BL Prototype Engineer – Corbetta, Lombardia

Junior PC Eneregy (Stage) – Modena, Emilia-Romagna

Junior Software Release (Stage) – Modena, Emilia-Romagna

BL Cybersecurity Function Architect – Venaria Reale, Piemonte

SAP Application Specialist – Corbetta, Lombardia

BL Software Project Leader – Venaria Reale, Piemonte

ICT Site Manager – Torino, Piemonte

CISO EMEA – Corbetta, Lombardia

Production Planning & Control Specialist – Corbetta, Lombardia

Product Development Quality Engineer – Venaria Reale, Piemonte

Plant WCM Specialist – Modugno, Puglia

Plant Maintenance Coordinator – Modugno, Puglia

FCA offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Il Gruppo FCA accetta in qualsiasi momento le auto-candidature, in vista di selezioni future. Inoltre, le ricerche in corso vengono segnalate anche attraverso la pagina Fiat Chrysler Automobiles presente sul social network professionale LinkedIn, dal quale i candidati registrati a quest’ultimo possono utilizzare il proprio profilo per rispondere direttamente all’annuncio di lavoro.