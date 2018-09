Assunzioni Apple 2018: offerte di lavoro in arrivo, ecco posizioni aperte, posti disponibili e come candidarsi

Con il suo headquarter di Cupertino, nella Silicon Valley, la statunitense Apple Inc. è una delle più note aziende informatiche, leader a livello mondiale nella produzione e vendita di personal computer, sistemi operativi e dispositivi multimediali. Fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, nel 1976, la compagnia , nel corso degli anni, ha lanciato sui mercati di tutto il mondo prodotti sempre innovativi che hanno avuto enorme successo, basti citare gli iPod, iPad, iPhone, ed è costantemente all’avanguardia. Oggi la Apple impiega oltre 123mila dipendenti. Caratteristica della Apple è la rete di vendita al dettaglio, articolata attraverso gli Apple Store, i negozi Apple che, ogni anno, accolgono oltre 170 milioni di visitatori. Sono diverse le ricerche in corso per lavorare nei negozi Apple situati presso varie sedi sul territorio nazionale. Le assunzioni Apple sono rivolte, per lo più, a diplomati e laureati, e a candidati con cultura / esperienza equivalente. Si ricerca personale a vari livelli di carriera, a seconda delle mansioni e delle figure (specialist, esperti, ecc), e giovani anche senza esperienza. Alle risorse si richiedono, per lo più, un’ottima conoscenza della lingua inglese, un reale interesse per la tecnologia e la flessibilità oraria.

Assunzioni Apple in Italia: lavorare nei negozi, le offerte di lavoro

Le sedi di lavoro sono gli Apple Store presenti in Italia: Bologna, Torino, Bufalotta (Galleria Porta di Roma), Campi Bisenzio (C.C. I Gigli), Carugate (Centro Commerciale Carosello), EUR (Centro Commerciale Euroma2), Firenze, Grugliasco (Centro commerciale Le Gru), Lonato (Il Leone Shopping Center), Lunghezza (Centro commerciale RomaEst), Marcianise (Centro Commerciale Campania), Mestre (Centro commerciale Nave de Vero), Misterbianco (Centro Sicilia), Orio al Serio (Centro commerciale Oriocenter), Rimini (Centro Commerciale Le Befane), Rozzano Milano (Centro Commerciale Fiordaliso).

Esperto Business;

Creative;

Esperto;

Genius;

Esperto Operations;

Manager;

Market Leader;

Specialista;

Store Leader;

Senior Manager;

Specialista Tecnico.

Come candidarsi per Apple: le offerte di lavoro 2018

Gli interessati a lavorare in Apple e alle future assunzioni in Italia possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo (Lavora con noi) registrando il curriculum vitae nell’apposito form online, in risposta agli annunci di interesse.