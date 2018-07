Assunzioni Air Dolomiti 2018, la compagnia aerea di lusso ricerca personale: ecco come candidarsi (GUIDA COMPLETA)

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa tra le più rinomate a livello europeo, riconosciuta per gli alti standard del servizio offerto, apre la selezione a piloti “Direct Entry First Officers”. Air Dolomiti apre dunque le porte a tutti coloro che hanno una grande passione per il volo e vogliono entrare a far parte di una delle migliori Compagnie d’Europa. Andiamo a scoprire qual è la modalità di assunzioni per Air Dolomiti 2018 per quanto concerne requisiti e iter delle prove da superare per salire a bordo.

Assunzioni Air Dolomiti 2018 requisiti

Per poter entrare a far parte della squadra Air Dolomiti è necessario possedere le caratteristiche sotto

elencate:

Requisiti professionali:

età tra i 21 e i 45 anni

licenza EASA ATPL (A) o licenza CPL (A)/IR e ATPL frozen

abilitazione Multi Engine/IR (A)

attestato di partecipazione al corso Multi Crew Coordination

certificato medico di Classe 1 in corso di validità

ICAO Level 4 English language proficiency (o superiori)

Caratteristiche personali: la selezione è rivolta a candidati con propensione al “team working” e

spiccate doti di “leadership”. Sono richiesti, inoltre, impegno e forte senso del dovere.

Assunzioni Air Dolomiti 2018: come superare le prove

Tutti coloro che coltivano questa passione sono invitati a compilare l’apposito modulo di candidatura presente sul sito www.airdolomiti.it, nella sezione Job opportunities della pagina Contattaci, allegando il curriculum vitae, la licenza e il certificato medico. I candidati selezionati verranno contattati per accedere al processo di selezione, suddiviso in tre differenti fasi: