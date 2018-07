Assistenti di volo Emirates Airlines 2018: selezioni in Italia, ecco come lavorare per la lussuosa compagnia

Emirates Airlines è la compagnia aerea internazionale degli Emirati Arabi Uniti. Ha sede principale a Dubai e fa parte di The Emirates Group. Nata nel 1985, è di proprietà del Governo di Dubai. Dispone di una flotta di oltre 240 aeromobili e impiega più di 100mila collaboratori. Emirates Airlines vola verso 160 destinazioni in 80 Paesi diversi tra Europa, Middle East, Asia, Africa, Australia, Nuova Zelanda. E’ una compagnia in forte crescita, la più grande del Medio Oriente, con una delle più giovani flotte di aeromobili e oltre 400 premi per eccellenza in tutto il mondo. Al Gruppo Emirates fanno capo diverse altre società, tra cui Emirates SkyCargo, Emirates Skywards, Emirates Flight Training Academy, Emirates Aviation University ed Emirates Engineering, solo per citarne alcune.

I recruiting Day di Emirates Airlines 2018

Durante tutto l’anno il Gruppo organizza dei recruiting day per la copertura di posti di lavoro per Assistenti di Volo Emirates. La compagnia araba, infatti, cerca periodicamente personale da inserire a bordo dei propri aerei. I Cabin Crew Open Day Emirates Airlines sono giornate dedicate al reclutamento, che fanno tappa presso varie città in tutto il mondo, anche in Italia. Durante questi eventi i responsabili delle Risorse Umane della società presentano l’azienda e incontrano i candidati per valutarli.

Recruiting Day Emirates Airlines in Italia: gli appuntamenti estivi

Gli interessati alle assunzioni per Assistenti di Volo Emirates Airlines possono iscriversi alle prossime selezioni che si svolgeranno in Italia, a cui l’azienda offre visibilità attraverso il proprio portale web dedicato alle carriere. Alcuni selection day sono open (aperti) altri sono ad invito (invitation only), quindi è l’azienda stessa che invita i candidati che potranno partecipare quel giorno, scegliendoli tra quelli che si sono candidati. Ecco il calendario dei nuovi Cabin Crew Open Day – selezioni Assistenti di Volo Emirates Airlines – in programma:

Veneto, Venezia – 12 agosto, a partire dalle ore 8.00;

Puglia, Bari – 15 agosto, a partire dalle ore 8.00.

Requisiti per lavorare in Emirates Airlines

Le opportunità di lavoro Emirates Airlines per Assistenti di Volo sono rivolta a candidati in possesso dei seguenti requisiti: