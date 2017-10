Askoll eS2: rosso e glitter per l’edizione limitata dello scooter elettrico

La ricerca del regalo perfetto è sempre ardua ma quest’anno Askoll – azienda leader nella produzione di veicoli elettrici Made in Italy – ha pensato di lanciare un’edizione esclusiva e limitata del suo scooter elettrico eS2 pensata per gli amanti delle due ruote ma attenti al vivere “green”.

L’idea alla base di Askoll è quella di proporre un oggetto che abbia valore nel tempo, ma caratterizzato da un’anima natalizia e glamour che abbaglierà le strade cittadine. In particolare, la proposta dell’azienda italiana è lo scooter elettrico eS2 in una limited edition caratterizzata da un effetto glitter per il classico e tradizionale rosso, perfetto per il periodo natalizio.

Per chi ancora non lo conoscesse, lo scooter Askoll eS2 permette di muoversi in città in modo intelligente, sostenibile e conveniente. Leggero e maneggevole, questo due ruote dal design e dalla tecnologia Made in Italy è adatto anche a chi non ha tanta dimestichezza con le due ruote. Askoll eS2 pesa solo 85 chili, raggiunge i 45 Km/h e ha un’autonomia fino a 80 km: le batterie sono estraibili e comodamente ricaricabili da una qualsiasi presa elettrica al costo di 0,45 centesimi per una ricarica da 0 a 100% (calcolato sul costo medio di una ricarica notturna).