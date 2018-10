Antonella Mosetti: la figlia Asia Nuccetelli sempre più irriconoscibile. I fan sono increduli dopo aver visto le recenti nuovi immagini della 22enne, il cui aspetto ormai è stato stravolto dal bisturi del chirurgo estetico. ‘Sei vita per me’, la ex ragazza di Non è la Rai ha dedicato alla ragazza la canzone Vita di Gigi D’Alessio e la foto postata sul suo Instagram ci mostra una Asia Nuccetelli a dir poco stravolta. Non è più lei, i lineamenti del viso non sono quelli che tutti abbiamo visto quando madre e figlia parteciparono insieme, due anni fa, alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Una trasformazione già in atto da mesi, ma che di recente è stata molto più profonda a ben guardare la foto della nuova Asia.

Molto dimagrita rispetto a qualche tempo fa, la figlia della Mosetti oggi si mostra con il volto scavato e gli zigomi molto pronunciati. Le labbra sono sempre più a ‘canotto’, frutto del ricorso eccessivo al botox. Una metamorfosi che ha ‘esasperato’ i tratti somatici della giovane Asia, tanto da conferirle un aspetto da donna matura, una vamp. Dopo una serie di ritocchini più o meno incisivi, oggi Asia Nuccetelli sembra un’altra persona. Forse lo spasmodico confronto con la madre, la voglia di emergere nel mondo dello spettacolo ed essere sempre più ‘cliccata’ sui social le cause scatenanti della sua incapacità di accettare il proprio aspetto estetico fino ad arrivare ad intervenire chirurgicamente per trasformarlo, stravolgerlo.

Asia ha rifatto il naso, gonfiato le labbra, pompato gli zigomi e rimodellato pesantemente il corpo, e in tanti sul web l’hanno attaccata per questo e criticata per il suo nuovo aspetto. Si è arrivati anche ad insulti pesanti. “Mostro”, “La madre è più bella”, “Sembri la Lecciso”, sono solo alcuni dei commenti al vetriolo ricolti ad Asia. La figlia di Antonella Mosetti sta attraversando un periodo non facile anche per via del rinvio del matrimonio con il fidanzato Gianfranco Battistini, prima dato come imminente ed ora ‘saltato’ per motivi non ben precisati. In tanti tra i follower si chiedono infatti se i due si siano lasciati. “Mia figlia è stata distrutta psicologicamente. Tanto che non vuole fare più televisione“, aveva detto di recente mamma Antonella in riferimento alle pesanti critiche rivolte ad Asia da molti utenti in rete …