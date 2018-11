Asia Nuccetelli a Domenica Live rivela: “Ecco cosa mi sono rifatta”. La figlia di Antonella Mosetti, lontana dalla tv da diversi mesi ormai, perché ferocemente attaccata sui social a causa dei suoi ritocchini estetici che ne hanno radicalmente cambiato le sembianze, ieri 4 novembre è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live per parlare proprio di chirurgia estetica e delle sue trasformazioni. Dimagrita e cambiata, Asia ha fatto la lista di che cosa si è rifatta scatenando molte polemiche in studio.

Le conseguenze psicologiche provocate dai duri attacchi ricevuti l’hanno tenuta lontano dalla televisione per un anno. E la sua nuova apparizione pubblica è servita a poco, anzi, ha riacceso le polemiche. Asia aveva accettato l’invito di Barbara D’Urso per mettere fine alle offese gratuite ricevute ma, avendo lei completamente stravolto l’aspetto del suo volto, vedere una 22enne ricorrere così pesantemente agli interventi chirurgici per modificare se stessa evidentemente fa ancora molto arrabbiare il pubblico. Dal 2013 ad oggi, Asia si è trasformata. Nel frattempo è anche cresciuta e dimagrita (di 5-6 chili per via di un periodo piuttosto stressante, ha detto), fattori questi che a suo dire avrebbero contribuito a renderla diversa rispetto a qualche anno fa.

La Nuccetelli ha quindi chiarito su quali parti del corpo è intervenuta e cosa si è davvero rifatta: “Non ho problemi a dirlo. Non sono una di quelle persone che dice io non mi sono rifatta niente… Io in realtà mi sono rifatta il naso un anno e mezzo fa, e ho fatto due punture alle labbra con una mia amica per provare. Purtroppo va di moda tra i giovani e ci cadi… Poi c’è stata una crescita, perché io sono giovane, ho ventidue anni”. Ci dobbiamo credere? Eppure a ben guardare la sua arcata sopraccigliare e gli zigomi improvvisamente pronunciati rispetto a poco tempo fa, le tracce dei presunti ritocchini sembrerebbero molte di più …