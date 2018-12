Asia Argento gossip: l’attrice lascia di stucco per via di un’iniziativa decisamente imprevedibile che l’ha vista salire sul palco ed esibirsi accanto Salmo durante il suo live romano al PalaLottomatica. Asia ha provocato il rapper che in un suo brano l’aveva insultata. Irriverente come sempre, con indosso un micro abito inguinale, ha deciso di presentarsi davanti al suo pubblico e gli ha fatto una proposta a dir poco indecente.

Aveva con sé una valigia piena di soldi e a Salmo, che nella canzone “PXM”, cantava “Se penso ad Asia Argento sono ricco dentro, perché manco se mi paga glielo ficco dentro” l’attrice ha replicato con un’azione che potremmo definire l’apoteosi del trash. La sua irruzione sul palco a Roma è stata seguita da una proposta fuori dal comune: “Ho proposto a questo ragazzo 20k per ficcarmelo dentro, voi accettereste?”. Poi ha ballato, dimenandosi, mentre lui cantava. Una irruzione che tuttavia non è sembrata improvvisata, anzi, frutto di un accordo tra le due anime ribelli. Di certo il rapper non si è fatto trovare impreparato e insieme ad Asia si è reso protagonista di un vero e proprio siparietto, se non addirittura performance che li ha visti ballare e cantare. La presenza di Asia Argento è stata accolta a gran voce. Su Instagram Asia ha infatti postato il video che ha fatto il pieno di like.

Fabrizio Corona sembra ormai per lei un ricordo lontano. Proprio ieri sera, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, l’ex paparazzo ha svelato un retroscena inedito della loro relazione, raccontando che Asia lo ha lasciato inaspettatamente, di punto in bianco, attraverso un messaggio su WhatsApp. Il link di una canzone di Piero Ciampi, cantautore scomparso molti anni fa, che a un certo punto del brano esclama “Vaffanculo”. Dopo la canzone una sola parola per Corona: “Addio”. Corona ha ammesso di essere rimasto male quando Asia scrisse su Instagram “scendo dalla giostra”, per poi ammettere tuttavia che la trovata di dargli il ben servito in quel modo lì è la dimostrazione di quanto “persona geniale” lei sia.